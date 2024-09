Billeder, der viser skønheden og manien i New Orleans’ karneval

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA



Karneval i New Orleans betyder et drikkegilde på 12 dage med udklædninger og musikoptog gennem byens hullede gader. Karnevallet kan både fremhæve klasse- og raceforskelle men samtidig lægge en dæmper på de frustrationer, der gennemsyrer lokalsamfundet. Modsætningerne finder man også i de lokales forhold til de millioner af turister, der hvert år tager del i festlighederne. Indbyggerne byder turisterne velkommen men beklager sig samtidig over de mange besøgende, der udvander festen og hærger gaderne.

Man bliver manisk af Mardi Gras. Drevet af højtidens berusende energi flakkede jeg omkring på gaderne i 12 dage og overlevede på tre-fire timers søvn per nat. Jeg crashede glamourøse VIP-fester, trodsede Bourbon Street og travede mange kilometer i hælene på marchorkestre. Her er nogle øjeblikke fra min rejse.



