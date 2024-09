Det var på Woodstock, at hippierne lærte at elske müsli

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES Frankrig.

En morgen i august 1969 på Woodstock søgte en mand svaret på et meget grundlæggende spørgsmål: Hvordan brødføder man tusindvis af sultne festivalgæster?

Videos by VICE

“Godmorgen. Vi har planlagt morgenmad i sengen for 400.000 mennesker.”

Personen, der råbte i mikrofonen, var hverken Joan Baez eller Jimi Hendrix, men Hugh Romney – bedre kendt ved sit øgenavn “Wavy Gravy.” Han ledte dengang hippiekollektivet Hog Farm. Udmeldingen blev mødt med stor jubel blandt publikum, der var kommet hele vejen til Bethel, tæt på New York, og var ved at være godt sultne.

Forestil dig, at du er på festival sammen med næsten en halv million andre mennesker. Du kan knap nok høre musikken, fordi du står en kilometer fra scenen. Derfra ligner musikerne bare små myrer. Du har røget en del joints og spist alle de tørre kiks, du har medbragt. Du var helt sikker på, at du ville finde et sted at spise på festivalpladsen, men nu har du erfaret, at alt er udsolgt. Det er begyndelsen på et rigtig dårligt trip.

I dag er det umuligt at forestille sig en musikfestival uden masser af madtilbud. Hvad er Roskilde Festival uden buggiburger og hvidløgsbrød? Hvad er Heartland uden skaldyrsfad med citronmayonnaise?

Screenshot fra filmen ‘Woodstock’ af Micheal Wadleigh. Billede via Warner Bros.

I artiklen “Sådan Brødføder Man 400.000 Sultne Hippier” ser Smithsonian Magazine nærmere på, hvad festivalgængerne spiste på Woodstock i 1969. Woodstock var ikke bare “tre dage med fred og musik,” som det lød, og et politisk manifest over en hippiebevægelse, der var på sit højeste. Woodstock er også historien om mad, og det er en historie, der begynder lang tid, før det første band trådte på scenen.

Michael Lang, en af arrangørerne, indså hurtigt, hvor stort et projekt han havde kastet sig ud i. “Først troede vi, det ville blive en nem sag at skaffe og sælge mad til festivalen og tjene en masse penge på det. Men det viste sig, at de store firmaer, der leverer den slags service, ikke ville have noget med Woodstock at gøre. Der var aldrig nogen, der havde taget så stor en opgave før. De ville ikke investere i at købe så meget mad, feltkøkkener og hyre personale, og så var logistikken også svær for dem,” skriver han i bogen The Road to Woodstock.

Endnu et stillbillede fra Wadleighs “Woodstock.” Billede via Warner Bros.

Lang og hans kumpaner havde regnet med 150.000 gæster, men op mod en halv million dukkede op for at danse i mudderet og trippe på LSD. I mellemtiden havde festivalen kontaktet Food for Love, som var en organisation, ledet af tre fyre uden nogen som helst erfaring med madlavning. Det kan næppe overraske nogen, at madboderne ikke var klar, da festivalen åbnede, og at de blev løbet over ende på kort tid.

Der var blevet indført et system med jetoner for at undgå pengerelaterede problemer, men det stillede de hippier, som kun havde taget kontanter med, i en desperat situation. Køerne var alt for lange, og efterhånden som de løb tør for mad, strøg priserne i vejret. Lang kan huske, at en hotdog gik fra at koste 25 cent til 1 dollar, og det var en skandale. I løbet af festivalens anden nat satte nogle få særligt forargede festivalgæster ild til to madboder.

Romney blev nødt til at gøre noget. Næste dag gik han på scenen, tog mikrofonen og proklamerede: “Der kommer ikke til at være æg og bacon, men det bliver god mad, og vi skal nok sørge for, at I får noget. Vi gør, hvad vi kan, for at hjælpe hinanden. Jeg tror, vi er himlen, mand!” Madboden, som blev brændt ned, fik også et par ord med på vejen, og han opfordrede de gæster, som “stadig ikke synes kapitalisme er så mærkeligt” til at gå ned og købe de burgere, som ikke var helt forkullede.

Screenshot af festivalgæster fra Wadleighs “Woodstock.” Billede via Warner Bros.

Romney boede i kollektivet Hog Farm, og beboerne var fra starten blevet bedt om at hjælpe til på pladsen. De skaffede en flok frivillige, som gik i gang med at dele store mængder brune ris, grøntsager og især granola ud. I VH1-dokumentaren Behind the Music: Woodstock vurderer Romney, at festivalen var epicenteret for hippiernes kærlighedsforhold til kornprodukter. “De havde aldrig set granola, før vi kom og gav det til dem i små papkrus.”

Romney og hans hold formåede at uddele tusindvis af portioner müsli til folk, især til alle dem, der havde sultet i to dage, af frygt for at miste deres plads oppe foran scenen. Ifølge James E. Prone, som er forfatter til bogen Woodstock: An Encyclopedia of the Music and Art Fair, faldt vegetarretter og mikro-makromad ikke i alles smag.

“Arrangørerne kom med et nødråb om mere mad, men folkene bag Hog Farm har altid stået fast på, at der aldrig reelt var mangel på mad på Woodstock. Gæsterne gad simpelthen bare ikke gå op til træhytterne, hvor Hog Farm havde opstillet deres feltkøkken.”

LÆS MERE: Jeg tog til folkekøkken i København og fik meget mere end punk og pastasalat

Det er ærgerligt, for granola blev et kæmpe hit efterfølgende. Det er egentlig heller ikke så overraskende, når man tænker på, at det er godt for miljøet, og det er en ret, som ikke havde nogle forbindelser til storkapitalen. Så de unge fra modkulturen kunne hurtigt smække det sammen i deres delekøkkener med god samvittighed. “Da vi nåede til 70’erne var granola blevet moderne. Kæmpestore madproducenter som Kellogg’s og General Mills hoppede med på vognen, og begyndte at udsende deres egne udgaver af produkterne,” forklarer Libby O’Connell i The American Plate: A Culinary History in 100 Bites.

Da rygtet om, at der ikke var nok mad, begyndte at sprede sig, var Romney ikke den eneste til at gøre noget ved det. Nærliggende landsbyer stod sammen og forsynede folk med sandwicher, vand og dåsemad. Smithsonian Magazine påpeger, at noget af maden endda blev kastet ud med faldskærm fra en militærhelikopter. Alison Spiegel er journalist på Huffington Post og forfatter til bogen Peace, Love and Granola: Den hemmelige historie om madmangel på Woodstock, og hun har talt med adskillige festivalgæster, som havde en anden oplevelse af maden. Samtalerne med dem fik hende til at konkludere: “Det, der går igen hos dem alle, er, at de kan huske meget lidt om maden. Det er der to grunde til: De løb tør for mad meget hurtigt, og alle delte, hvad de havde.”

Filosofien bag Woodstock var, at man skulle dele, være gavmild, vise medfølelse, stole på hinanden og være åben overfor alt, og den attitude passede overens med gæsternes livsstil. Ligesom regnen, mudderet, stofferne og musikken, var maden bare en del af oplevelsen.