Fast and the Furious-serien er den bedste sæbeopera, du nogensinde kommer til at se

***Indeholder mindre spoilers for den nyeste film Fast and Furious 8***

Uanset hvad du synes om kvaliteten, så er Fast and the Furious-filmserien totalt seværdig. Især de seneste film i franchisen er blevet rost for deres bombastiske (og seriøst awesome) ødelæggelsesorgier – selvom selv de mest begejstrede anmeldelser selvfølgelig også nævner, at plottet er papirstyndt.

Men skuespillerne og holdet elsker de her film – mest af alle Vin Diesel. Han fejrer Toretto-tirsdag på Instagram, deler stills fra filmene med inspirerende citater, og så har han sagt, at Furious 7 skulle have været nomineret til Bedste Film til Oscaruddelingen. Da han fik The Rock med i serien i Fast Five, kaldte han det for et stort øjeblik i hele filmhistorien.

Jeg elsker det.

The Fast and the Furious-filmene minder om en indviklet sæbeopera, omend den er skrevet, produceret og instrueret udelukkende af mænd. Kvinderne i serien kan inddeles i to kategorier: de ansigtsløse (men ikke røvløse – Slashfilm har talt 137 umotiverede numseskud i de første syv film) kvinder, der vrider sig til gaderace og fester, og så de seje piger, som sagtens kan følge med drengenes tempo i deres egne tunede biler. Letty (Michelle Rodriguez) fikser sin egen bil og kører for at vinde; Mia (Jordana Brewster) falder for Brian (Paul Walker) selvom Dom (Vin Diesel) ikke er glad for det, og de får børn sammen. Gisele (Gal Gadot sparker røv, mens Han (Sung Kang) ser til med store øjne.

Kvinderne er en central del af kuppene i filmene, men der er stadig en tydelig skævvridning i kønsbalancen. Alligevel valfarter et alsidigt publikum af både mænd og kvinder til biograferne for at se dem. Hvorfor? Fordi serien låner velkendte fortælleteknikker fra sæbeoperaen. Som med enhver længerevarende franchise har Fast and the Furious-filmene været nødt til hele tiden at skrue op for tempoet for at fastholde seerne, hvilket betyder, at historien efterhånden er så fordrejet, indviklet og selvmodsigende, at den bliver mere og mere absurd.

Brian arbejder som undercover FBI-agent for at infiltrere smuglerbanden, der ledes af Dominic Toretto (Vin Diesel), hvilket minder lidt om Bo Brady-historien i Days of Our Lives. Kronologien i serien er også uden for rækkefølgen. (Fast and the Furious: Tokyo Drift fra 2006 finder sted senere end Fast & Furious 6 fra 2013), lidt ligesom brugen af flashback og de alternative tidslinjer i Passions. I den fjerde film, Fast & Furious, bliver Letty formodet død, hvorefter det afsløres to film senere, at hun bare havde hukommelsestab og arbejdede imod sit crew – lidt ligesom Ryan Lavery der fik hukommelsestab og mistede fire år af sit liv i All My Children. Vin Diesel lavede endda en 20-minutters kortfilm om Dom og Lettys bryllup – angiveligt for at rydde op i plottrådene og forbinde tidslinjerne. Kortfilmen udspiller sig lidt ligesom Luke og Lauras legendariske bryllup i General Hospital. Det eneste klassiske sæbeopera-twist, serien mangler, er, hvis vi blev fortalt, at Roman (Tyrese Gibson) har en ond tvillingebror.

Men den største lighed, Fast and the Furious-filmene har med sæbeoperaen, er de skiftende alliancer imellem karakterne. I løbet af de otte film har der været en konstant udskiftning af pæne mennesker iført tanktops – men deres relationer til hinanden og til seeren skifter for at passe til det plot, der skal introduceres. I den første film kan man argumentere for, at Dom og hans crew faktisk var skurkene, mens Brian var helten. Men i den fjerde film, Fast & Furious, forrådte Brian FBI for at hjælpe Dom ud af fængslet. Da Luke Hobbs (The Rock) i første omgang blev introduceret som specialagent, arbejdede han for at få gruppen ned med nakken, men nu er han en gammel ven af familien, som hyrer Dom og de andre til at hjælpe med at forhindre internationale terrorplaner. I Furious 7 ville Deckard Shaw (Jason Statham) dræbe gruppen, fordi han ville have hævn på vegne af sine bror – men i slutningen af Fast and Furious 8 er Shaw en slags de-facto babysitter for Doms søn.

Udover at karakterernes motiver ændrer sig hele tiden, lader de også til at være fysisk uovervindelige med et uendeligt arsenal af nyttige evner, der lige kan hjælpe dem ud af de situationer, de nu engang havner i. De har efterhånden udviklet sig til superhelte, der kører galt i biler med flere hundreder kilometer i timen, kaster sig ud af kørende biler, udkæmper brutale nærkampe og alligevel altid kommer ud på den anden side uden så meget som en hudafskrabning. De er blevet til verdensklasse-hackere, kampsportseksperter, kemikere og militærtaktikere – ud over selvfølgelig at kunne køre i meget meget hurtige biler.

I slutningen af hver film samles hele banden til en familie-grillfest, hvilket bekræfter, at den egentlige kerne i fortællingen er relationerne imellem karaktererne. Der er også en grund til, at sæbeoperaen har kunnet fastholde loyale seere over flere årtier: De fleste af dem handler om en stor familie eller en gruppe venner i en lille by, hvis liv væver sig ind og ud af hinanden og med udførlige forhistorier. Det på grund af de vanvittige plotudviklinger, at publikum bliver fastholdt.

Så bare kom med de næste to film: Jeg vil sgu gerne se flere biler flyve ud af vinduerne på en skyskraber. Jeg vil se Ramsay (Nathalie Emmanuel) hoppe ind ad passagerruden på en bil, der snurrer rundt. Jeg vil se Hobbs og Shaw kæmpe sig ud af et betonfængsel, mens de forårsager maksimal skade på alle statisterne, men selv slipper uskadte ud.

For de her film er helt vanvittige på den bedst tænkelige måde. Vin Diesel har godt nok sagt, at Fast and Furious 8 er den første i en trilogi, der skal slutte serien af med den tiende film, men jeg ville elske, hvis de blev ved med at lave dem, indtil han dør. Jeg vil gerne se Fast 26, hvor Dom og Hobbs kører race i deres kørestole rundt om deres plejehjem i Miami, mens Letty sidder i en havestol i skyggen iført en smagfuld tanktop og sipper en Corona. Jeg håber aldrig, de holder op med at spytte de her film ud.