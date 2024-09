Siden kortspillet blev lanceret i 1993 er Magic: The Gathering gået fra at være en niche-hobby til at blive et internationalt fænomen. I dag er nogle af spillets 10+ millioner disciple så besatte af MTG, at de har givet det kælenavnet “cardboard crack”.

I dette afsnit af American Obsessions følger vi en professionel Magic-spiller, der droppede ud af college for at blive prof, og hører to nostalgiske brødre fortælle om de mange formative spells, væsner og mana, der hører deres fortid til.