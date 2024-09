​Derfor bliver ‘The Get Down’ din nye foretrukne Netflix-serie

Stilbillede fra ‘The Get Down’.

Stranger Things er forbi. Inden længe er det helt slut med Game of Thrones. Men der er heldigvis en ny lyd i serieverdenen, der bliver svær at komme uden om.

Lige fra de pulserende, musikalske startsekvens præsenterer The Get Down sig selv som en dynamisk romance af episke proportioner fra Baz Luhrmann – en instruktør, der højt og helligt tror på, at kærligheden overgår alt. Efter at have opnået berømmelse takket være sine glansfulde pastiche-projekter har Luhrmann slået sig sammen med executive producer Nas for at skildre 1970’ernes smuldrende New York for Netflix i en serie, hvor vores heltene udfordres af drømme, forstyrrelser, fattigdom og reaktionære familieværdier.

Det er sommerferie i 1977, og under den klæbende hede i Bronx sprudler en ukontrollerbar, ungdommelig energi. Varme sepia-nuancer, billeder, der er mere grynede, end en projektor ville kunne håndtere og en ordentlig røvfuld arkivmateriale af spraymalede tog; The Get Down er en ansigts-vridende, hofte-brækkende disco-æra komediedrama uden ende, der er fyldt med energi, statement-skabende stil og en øm Jaden Smith med en formfuldendt afro, som ikke kan overses. Hvor der var hjemløshed, var der ly at søge på klubber. Hvor der var konflikt, var der en fælles kærlighed for musik, og hvor der var bandekrige, var der stærke bånd til familien.

Hvad enten det handler om at komme ind på natklubben for at få pigen eller male lige så livlig graffiti som den Puma-rødklædte kungfu-fanatiker Shaolin Fantastic – så handler det om at leve. At leve stærkt. Moralen er, at det handler om at bevæge sig fremad og gøre, hvad der skal til for at slippe ud af Bronx og nå over på den anden side af East River – lige meget hvor mange knytnæveslag, man må undvige, og hvor vrede ens forældre bliver.

The Get Down lærer os, at der ikke findes noget vigtigere end ord og musik og bevægelse og kærlighed og begær og søstre og stil og solidaritet og familie og adopteret familie og håndgribelig, ungdommelig, ustandselig energi! The Get Down lærer os – med en produktionsværdi der er højere, end du ville blive af en fingerfuld coke fra 70’erne, et soundtrack fra Can og Grandmaster Flash og en smuk rollebesætning, der er formet i 70’ernes New Yorks afrikanske/puertoricanske/vestindiske smeltedigel, fortsætter hvor Scorseses Vinyl slap – at talent og følelser faktisk betyder noget.

I et vakuum er der ikke andet at gøre end at starte forfra. Starte bevægelser og indlede forhold. Bevægelse! Kærlighed! Mere bevægelse! Mere kærlighed! Med den uegnede milliardær Donald Trump et skridt tættere på at være den mest magtfulde mand i verden, stigende kriminalitet og umenneskelige terrorhandlinger over hele verden, så forestil dig bare, hvilke bevægelser der vil spire frem af ruinerne. De unge vil gøre, hvad de altid har gjort – hvilket ikke er særlig indviklet: De vil spille musik og danse. Sammen. Brænde som romerlys, danse som var de alene – og altid have et endemål i tankerne. Arbejd altid hen imod noget. Arbejd altid for forandring. Sammen. Når Bronx brænder ned til grunden, så bygger man sin egen nye verden.

‘Hvad?’ ‘Ved du ikke, hvad fucking ‘get down’ er?’ The Get Down er din nye foretrukne Netflix-serie om presserende og ustandselig skabelse, når man står over for total ødelæggelse.

