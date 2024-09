MUNCHIES’ guide til at grille uden en grill

Du er måske så heldig, at du bor i en af de der luksusejendomme med en kæmpe tagterrasse eller har en baghave med en fin kuglegrill. Godt for dig.

Men du har faktisk slet ikke brug for nogen af delene for at holde en ordentlig grillfest til sommer. Sandheden er, at hvis du vil tilberede maden over en åben flamme, har du slet ikke brug for en grill. Homo erectus, vores evolutionære forfædre, klarede sig fint uden en Weber. Brug dine penge på maden i stedet og få inspiration her, til hvordan du laver et improviseret ildsted med vores Guerilla Grillguide.

Videos by VICE

OK: en grill er selvfølgelig helt ideel til lejligheden. Men hvis du ikke har en, skal du faktisk bare bruge en fritstående ildfast beholder af en slags, og så klarer resten sig selv. Man kan bruge en trillebør, eller evt tage på storskrald og finde en grill, der har udtjent sin værnepligt. Vi brugte en trækvogn i metal – af den slags du plejede at hale din lillebror rundt i, da I var børn – og dækkede overfladen med sølvpapir. Så længe beholderen er stor og lavet af metal, så er en mands skrald en anden mands grill.

Så længe beholderen er stor og lavet af metal, så er en mands skrald en anden mands grill.

Der findes dybest set to typer kul: briketter (de kommer i små brikker) og trækul (de kommer i mere ukurante størrelser). I den her forbindelse er det bedst at bruge trækul. Briketter forbehandles med forskellige kemikalier, der både gør, de er lettere at antænde, og at de hænger sammen. Men eftersom vi ikke bruger en grillrist, så vil du ikke have det stads på din mad.



Har du en grillstarter? LOL, selvfølgelig har du ikke det. Men du skal stadigvæk have gang i kullene på en eller anden måde. Tændvæske får maden til at smage, som om du har tilberedt den på parkeringspladsen ved en benzinstation, så glem det. Det eneste, du har brug for, er en pose fuld af oliegennemblødt pindebrænde med indbyggede luftlommer, som ilden kan næres ved. Det kalder man også Doritos.



Læg et tykt lag Doritos i bunden af grillen, og byg så en pyramide af trækul ovenpå (hvis det blæser, kan du også spæde kullaget op med ekstra Doritos). Antænd chipsene med en lang tændstik (eller meget forsigtigt med en almindelig tændstik eller en lighter—men pas på! Der er seriøst fut i de ). Så snart ilden har fat, er du klar. Vent til at kullene er dækket af aske (så de er helt grå) før du, ved hjælp af en grilltang, spreder dem ud i et jævnt lag.



Den gode nyhed er, at du slet ikke har brug for en grillrist. Hvis du bruger træ, kan du smide det, du vil grille, direkte ind mellem kullene. Der er dog et par hensyn at tage: Kullene er pissevarme, og det kan visse ingredienser holde bedre til end andre. Vi anbefaler tykke bøffer, skaldyr (for eksempel østers eller muslingerne) eller noget andet med en modstandsdygtig skal (tænk hummerhaler eller majskolber).



LÆS MERE: Sådan mestrer du grillen denne sommer

Vi dryssede salt på bøfferne og intet andet. De var perfekte (medium-rare) efter seks minutter på hver side. Hvis din bøf er tykkere eller tyndere (vores var lige under fire cm tykke), skal du måske justere tilberedningstiden. Undersiden af hummerhalen blev penslet med smør og vendt en enkelt gang. Den fik fire minutter på hver side. Vi skrabede silkelaget af majsene, hvorefter de kom tilbage i skallen. De fik fire minutter i alt.



Vi håber selvfølgelig, guiden er nyttig, men i sidste ende skal du stole på dine instinkter. Hvis du allerede har fyret op under en pose majschips, bliver det sikkert ikke noget problem.



Hvis du vil tilberede noget lidt mere delikat, som for eksempel frugt, skal du bruge en pande. Skær en ananas ud i tern, rist dem i panden og lav en grillet piña colada (serveret i frugtskindet!) eller tilbered en smuldredejskage med bær i kullene. Og ja, dem har vi også opskrifter på, til de af jer, der godt kan lide at følge reglerne (eller anvisningerne i hvert fald).

OPSKRIFT: Grillet piña colada

Når du er færdig med at grille, skal du lade kullene brænde ud, indtil de er helt kolde og sørge for at smide dem ud på forsvarlig maner. Du kan også kompostere dine kul, men kun hvis du har brugt træ. Lad være med at hælde vand på kullene, med mindre du godt kan lide at tage et mudderbad.

Lad dine venner more sig med deres fancy gasgriller og deres store baghaver. Så kan du varme dig ved dit Doritos-bål i stedet.

LÆS MERE: Sådan skal du gebærde dig til sommerens grillfester

Disclaimer: Vær forsigtig omkring åben ild, og undgå at grille i en metalbeholder, der er behandlet med en masse kræftfremkaldende kemikalier. Når det er så sagt, så er kul teknisk set også kræftfremkaldende, men man kan ikke vinde hver gang.