Klovnen fra de mareridt, du havde som barn, er tilbage i en ny trailer for ‘IT’

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Ovenpå en sommer fyldt med meldinger om uhyggelige klovne på fri fod overalt i de amerikanske sydstater, virker det som et oplagt tidspunkt at reboote IT – Stephen Kings gyserroman, der blev filmatiseret i 1990 og fortæller historien om en morderisk klovn, der er fast besluttet på at udgyde ungt og uskyldigt blod i et lille landsbysamfund i Maine.



I onsdags udsendte Warner Bros. den første trailer for en IT-genindspilning, der ifølge USA Today udkommer i september og har Bill Skarsgård i hovedrollen som Pennywise. Stemningen i traileren er lidt Stranger Things-agtig og indeholder blandt andet nogle af de klassiske, hårrejsende scener fra den oprindelige film – som en lille dreng, der jagter sin papirbåd ned i et kloakrør, røde balloner, der på mystisk vis dukker op i gaderne, og det der fucked up øjeblik, hvor George siger, “you’ll float too.”

Det første kapitel af 2017-genindspilningen, der er instrueret af Andrés Muschietti, finder sted sent i 80’erne. Vi bliver præsenteret for børnene, klovnen og den uskyldige, rædselsplagede by. Børnene indleder deres angreb på Pennywise, og vi ser med, mens den ondskabsfulde superskurk gør alt, hvad han kan, for at få ram på dem.

Se traileren nedenfor, der ser mindst lige så skræmmende ud, som originalen gjorde for næsten 30 år siden.