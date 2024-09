For mange mennesker verden over er sushi blevet en hverdagsspise på lige fod med spaghetti og hakkebøffer, men de fleste af os har ingen idé om de økonomiske og miljømæssige omkostninger, der er forbundet med fiskens rejse fra havene til middagsbordet. Vi tager med Sasha Issenberg, journalist og forfatter til bogen The Sushi Economy, på en rejse fra Los Angeles til Tokyo, hvor han undersøger, om vores kærlighed til sushi er ved at udrydde den blåfinnede tunfisk.