The Politics of Food: Et æble der smager af vindruer

I Wenatchee Valley, i den amerikanske delstat Washington, bryster man sig af at være “verdens æblehovedstad”. Her har man skabt et æble, der smager som vindruer, og produktet bliver solgt i Walmart og andre store supermarkedskæder rundt omkring i verden. Men hvordan laves disse æbler egentlig? Ifølge varedeklarationen er æblet fyldt med naturlig og kunstig smag. Men det viser sig at methyl anthranilate – den kemiske betegnelse for kunstig vindruesmag – også anvendes som fugleafvisende sprøjtemiddel. Adam Leith Gollner, der er tidligere chefredaktør på VICE, har skrevet bogen The Fruit Hunters og ser nærmere på denne sære fusionsfrugts oprindelse.

Adam taler med plantageejere, æbleavlere, pesticidsælgere og patentadvokater, og kigger nærmere på de amerikanske fødevaremyndigheders GRAS-liste, der dækker over midler, der er blevet kvalificeret som “Generally Regarded As Safe”. Dette afsnit af Politics of Food undersøger en af de særeste frugter i verden, og Adams søgen belyser både det moderne samfunds sære forhold til mad, og hvorfor vindrueæblet er meget mere end en barnlig snack.

Videos by VICE

Sæson 1 Afsnit 2 af Politics of Food. Se mere