The Politics of Food: I køkkenet på Guantanamo Bay

Du har garanteret set, læst eller hørt noget kontroversielt om Guantanamo Bay, siden amerikanerne begyndte at huse formodede terrorister på Cuba i 2002. De senere år er stedet blevet kendt for de indsattes sultestrejker – den eneste måde de kan protestere mod at være tilbageholdt på ubestemt tid – og for at myndighederne efterfølgende tvangsfodrer dem. I 2013 sultestrejkede mere end 100 fanger, men hvad med de fanger, der ikke sultestrejker? Hvad spiser de?

Heldigvis for dem har Guantanamo også den muntre koreanske kok Sam, der lægger sin sjæl i hver eneste måltid, hun laver. Sam laver otte forskellige slags kyllingeretter, tilbereder både halal og kosher måltider, og bager et imponerende sortiment af cookies. Og alle ingredienserne kommer selvfølgelig fra … USA.

I dette afsnit af Politics of Food tilbringer vores vært Gianna Torbin et par dage på Gitmo og besøger både cellerne, fængselsbiblioteket, den lokale minigolfbane og den fascinerende kantine. Vi er usikre på, hvad der var mest overraskende – den enorme pyton, vi var ved at træde på, eller lejrens interessante køkkenpolitik.

