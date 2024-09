The Politics of Food: Smokies

I første afsnit af serien The Politics of Food undersøger Ben Ferguson Storbritanniens voksende illegale handel med “smokies”, en vestafrikansk delikatesse der har været ulovlig i Europa siden 1987. Ben dykker ned i en undergrundsøkonomi, der involverer walisiske bønder og Englands afrikanske mindretal, og han afdækker, hvordan handlende på det sorte marked risikerer fængselsstraffe for at købe og sælge fårekadavere, der er blevet tilberedt med blæselampe. Ben møder også fåreopdrættere og familier, der kæmper for at ændre lovgivningen, og han møder videnskabsmænd, der fortæller om de sundhedsmæssige risici, der er forbundet med tilberedelsen af “smokies”. Han møder Carmello Gale, der afhængigt af hvem man spørger, enten er en stor spiller på det sorte marked – eller en kulinarisk frihedskæmper.

Den ulovlige handel med “smokies” er et udpræget eksempel på, hvad der sker, når kulturer og traditioner mødes, og i samme ombæring er det et tidsbillede af det moderne Storbritannien. Turen tager os fra gårdene og hjem i stuerne hos afrikanske indvandrere, og vi får et unikt indblik i, hvordan fødevarepolitik påvirker vores love, og – i nogle øjne – kriminaliserer kulturer.

