Den rigtige Twin Peaks hedder Snoqualmie Valley og er vidunderlig og mystisk

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Da flyet landede i Seattle, Washington, tog jeg det som et lovende tegn, at manden på den anden side af gangen var iført et sort jakkesæt, sort slips og havde glat hår strøget bagud. Jeg så ikke hans ansigt på noget tidspunkt under rejsen, så det var let at forestille sig, at han var Agent Dale Cooper (Kyle MacLachlan). At sidde ved siden af denne potentielle Coop var den perfekte start på min weekend i Twin Peaks-land.

For cirka 25 år siden revolutionerede David Lynch og Mark Frost tv-verdenen. På de tre årtier, der er gået siden, er Twin Peaks blevet en kultklassiker. Hvad der på papiret ligner en krimi-sæbeopera, bliver til en mystisk og surrealistisk oplevelse på skærmen. Det er måden, hvorpå det hverdagslige og det makabre, landsbyidyllen og den metafysiske dræber BOB, kolliderer. Serien, der omhandler det mystiske mord på den populære high-school-pige Laura Palmer finder sted i den fiktive by “Twin Peaks.” Steder som Double R Diner, Great Northern Hotel eller vandfaldene er grundpiller i seriens univers. Næsten alle steder afbilledet herunder blev taget i Snoqualmie Valley i Washington, byen hvor den ikoniske serie blev filmet.

Til spørgsmål om udvælgelsen af Snoqualmie Valley har Mark Frost engang sagt til Entertainment Weekly, at han og Lynch “bogstaveligt talt fandt det sted, de havde skrevet om.” Ligesom byen i serien er stedet vidunderligt og mærkeligt. Her er billeder fra den rigtige Twin Peaks.

På parkeringspladsen en aften ved Twede’s Cafe i North Bend.



V: En buk på væggen i Kiana Lodge i Poulsbo, Washington. H: Isvaffelmodel i Twede’s Cafe, der lagde rammer om Double R Diner i serien.

Stedet hvor Laura Palmers indpakkede lig bliver fundet i pilotafsnittet. Scenen blev filmet i 1989, men træstammen ligger der stadigvæk.

Grenen, hvor fuglen i åbningssekvensen sidder. Lynchs brug af billeder og musik var banebrydende TV på det tidspunkt.

V: En af totempælene udenfor Kiana Lodge i Poulsbo, Washington. H: En regnbue på vej over Snoqualmie.

En kontaktliste, der efter sigende er taget af Richard Beymer, der spiller Benjamin Horne. Den hænger på væggen i Twede’s Cafe.

V: En dukke iklædt servitriceuniformen, der blev gjort berømt med serien. H: Marian er lige begyndt at arbejde på Twede’s. Hun har set “lidt” af Twin Peaks.

Et håndmalet vægmaleri dekorerer træpanelsvæggen i Twede’s. Maleriet er lavet af kunstnerne tilknyttet produktionen af den nye sæson.

Baren i Twede’s

Nichole, der arbejder på Twede’s, siger der kommer fans af serien på besøg hver dag.

V: Cyndi flyttede her til for fire år siden fra Las Vegas og arbejder på Twede’s. H: Nogen har skrevet “Cooper er fræk” på Reinig-broen. Den optræder også i serien.

Mary Hütter på 41 arbejder på Compass, et motorcykelværksted i North Bend. Sammen med veninden Amber Siever, der også er kæmpefan af serien, er hun i gang med at genskabe Red Room i anledning af den nye sæson.

De lavt hængende skyer og hyppige regnskyl er kendetegnende for vejret i staten Washington.

V: Snoqualmie Falls. Salish Lodge i Snoqualmie blev til Great Northern Hotel i Twin Peaks. H: En replika af Agent Coopers nøgle. Fundet i souvenirforretningen i Salish Lodge.

V: Kaffekrus fra souvenirforretningen i Salish Lodge bærer Agent Coopers signaturreplik “a damn fine cup of coffee”. H: En replika af politibilen fra serien.

Udsigt fra Lucys plads bag skrivebordet. Lucy er sekretær på sherifkontoret, hvor store dele af serien udspiller sig.

Indgangen til Twede’s Cafe i North Bend. I serien danner den ramme om Double R Dineren.

Twede’ Cafes berømte kirsebærtærte.

V: Endnu en gæst på Twede’s. H: Skulptur af et rådyr udenfor Kiana Lodge i Poulsbo, Washington.

V: En billet fra da Mary Hütter så Twin Peaks: Fire Walk With Me i 1992. H: En fan har lavet kalenderen. På denne side forestiller Mary Laura Palmer.

Mary i sit hjem i North Bend. Hendes søn, Henry, sidder i baggrunden.

Byen Snoqualmie har arrangeret en forevisning af Twin Peaks: Fire Walk With Me på et af seriens oprindelige steder.

Kvarteret, hvor Laura Palmers hjem lå. Solnedgangen spejles i vinduet.

Laura Palmers soveværelse er nu Reber-familiens gæsteværelse. De har bevaret det, som det ser ud i serien. De har også lavet en BOB-dukke, så man føler sig som en del af universet. En ven på besøg nægtede at sove derinde.

Mary Reber og hendes mand er med i den nye sæson af Twin Peaks. Hun siger, “David Lynch er den flinkeste fyr at arbejde sammen med.”

Billedet af Laura Palmer fra årbogen står fremme i Reber-familiens stue. Mange af den oprindelige series vigtigste scener foregik i dette lokale.

Ifølge lokale kilder spiste David Lynch ofte is hos Scott’s Dairy Freeze under optagelserne til den nye sæson.