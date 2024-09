Hvad er egentlig de videnskabelige fordele ved at onanere?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Sidste år kørte mine kolleger i Storbritannien en historie, der oplistede fordelene ved at afholde sig fra at onanere. Fordelene var dog begrænsede – en let forøget produktivitet, som tilsyneladende var på grund af en nedsat skyldfølelse. Med hjælp fra neuroforsker Jim Pfaus fra Concordia University, som forsker i seksuel ophidselse, konkluderede artiklen, at hvis du lader være med at spille den af, så kan det muligvis skabe en ‘spændende, ny energi’, men man falder formentlig hurtigt i igen, og det er også ok.

Men hvad med den anden side af sagen? Jeg er i et meget fast parforhold, så jeg river den sjældent af for tiden. Jeg har det fint, men tanken gjorde mig nervøs: Går jeg glip af noget? Er onani en sund vane?

For at finde ud af det, tog jeg kontakt til Jim Pfaus igen. Han fortalte mig, at der er mangel på forskning om masturbation, og han hjalp mig med at anskue emnet gennem en mere videnskabelig linse.

VICE: Jeg prøver at finde ud af, om onani er sundt. Når jeg googler, får jeg en masse modstridende information og nogle åbenlyse vandrehistorier. Du er videnskabsmand og forsker i det her. Hvad er sandheden?

Jim Pfaus: Du kan ikke blive smittet med en sexsygdom. Det er måske den største sundhedsmæssige fordel, som følger med solo-seksuel aktivitet.

Hvorfor findes der ikke mere videnskabelig information om onani?

Der findes ikke så meget god forskning. Det er problemet. Man kan ikke få [bestyrelser] til at godkende midler til at glo på folk, der onanerer. Og man er afhængig af folks ærlighed, hvis man stiller dem spørgsmål om, hvor mange gange om ugen de onanerer, og så skal man derefter forsøge at sammenholde det med forskellige sundhedsmæssige forhold.

“Mange mennesker onanerer for at kunne falde i søvn.” – Jim Pfaus

Og er der så nogle sundhedsmæssige fordele?

Jeg har kunnet se gennem de sidste to år, at folk, der onanerer oftere – eller som indrømmer, at de onanerer – har et mere frit syn på sex og seksualitet. Kvinder, der onanerer ofte, har også som oftest flere seksuelle partnere, men er samtidig mere selvsikre omkring deres seksuelle aktivitet. De lader til at kende deres erogene zoner bedre. Sådan er det ikke rigtig med fyre, for der handler det bare om pikken, så vi bevæger os ikke rigtig andre steder hen. Men hvis vi onanerer oftere, så kender vi vores pik bedre end dem, der ikke gør.



Findes der en måde at måle fordelene ved den slags selvindsigt? For eksempel ved at sammenligne det med konsekvenserne ved den manglende selvindsigt?

Vi kan kun gisne om det. [Hvis en kvinde] ikke rører ved sig selv, af en eller anden grund, er det måske, fordi hun er vokset op i en meget religiøst hjem, hvor hun er blevet lært, at det er forkert at røre ved sig selv, fordi man kommer i Helvede. Hvis man tror på det, så rører man ikke ved sig selv. Konsekvenserne ved det vil være, at man har rigtig dårlig seksuel selvtillid.



Ok, så måske får man bedre seksuel selvsikkerhed. Hvad med at lette angst? Da du talte med mine kolleger i Storbritannien, nævnte du, at onani får folk til at slappe af. Er det understøttet af data?

Det er udelukkende baseret på anekdoter. Det forekommer hos Kinsey. Masters og Johnson omtaler det også. Det hele kommer fra deres patienter og klienter.

Er det overhovedet blevet testet?

Irv Blink fra McGill University har en ‘orgasme-checkliste’. Der er en masse adjektiver på, og på en femtrinsskala svarer man på: “Hvor godt rammer det her ord din forståelse af orgasmen?” For at teste afslapning, ville man skulle måle orgasmerne og spørge: “Når orgasmen giver den her effekt, reducerer det så din angst?”

Har man nogensinde testet det i relation til noget, der bare minder om angst?

Barry Komisaruk fra Rutgers University foretog en undersøgelse i 1986, der konkluderede, at kvinders smertetærskel steg drastisk efter en orgasme og ikke før en orgasme. Det er fordi orgasmer har en smertestillende effekt. Den er god nok.

Kan man kalde det en sundhedsfremmende ting?

Nej, men efter at opioiderne er blevet aktiveret, stiger smertetærsklen.

OK, men er der andre aspekter ved opioid-effekten, som vi kan formode har sundhedsfremmende effekter?

Opioider og serotonin. Så er der søvnen – mange mennesker onanerer for at kunne falde i søvn. Anekdoter fra Kinsey og Masters og Johnson beretter om, at mange mennesker onanerer, inden de skal sove. Det er på grund af serotoninen, der bliver frigivet. Serotonin trækker dig ned i den dybe søvn.

“Der er dér, porno kan være en god ting. Folk får lov til at se ting – uanset hvad det er: anal, oral, deep-throating eller at komme i ansigtet, og så kan de sige: “Wow, kan man det!” – Jim Pfaus

Igen, da du talte med mine britiske kolleger, talte I om, hvordan det at fantasere seksuelt kan stimulere folks fantasi. Hvordan fungerer det?

Hvad sker der, hvis man ikke må bruge porno? Hvis man har haft det som eneste stimulans for fantasien, så kan det være ret svært. Man kan afspille pornoen i hovedet, men hvad så? Afspiller man den med mennesker, man godt kan lide i virkeligheden? Mennesker fra supermarkedet? Den fraskilte nabo? Hvem og hvad putter man ind i fantasien? Man laver rollespil ud af det. Jeg går ikke bare i seng med hende. Jeg inviterer hende måske med på bar og knalder hende i en gyde udenfor. Eller også tager jeg hende med på bar og bagefter på et beskidt hotel, der lugter af håndsprit. Så bliver det en anden slags øvelse. Sådan træner man sin seksuelle fantasi.

Ok, men hvordan er fantasierne med til at forbedre vores liv?

Det er præcis det, sexterapeuter gør, når par kommer til dem og gerne vil krydre sexlivet lidt. Masters og Johnson gjorde det i 1960’erne. Man var nødt til at tage til St. Louis i to uger og sidde i et lokale sammen med andre mennesker på ens egen alder og tale om deres seksuelle fantasier. Sexterapi forsøger at ophidse dig ved at få dig til at gøre noget, du aldrig har gjort før. Så i stedet for at gøre det hver fredag aften i mørket i missionærstillingen, så er tanken, at man skal ud på badeværelset eller i køkkenet eller i en hængekøje eller i en gynge eller på børnenes værelse, når de ikke er hjemme. Uanset hvad det er, så udforsk det.

Okay, så fantasien er ligesom et par briller, man kan tage på, der viser dig nye og spændende måder at blive tændt på af verden omkring dig?

Præcis. Der er der, porno kan være en god ting. Folk får lov til at se ting – uanset hvad det er: anal, oral, deep-throating, eller at komme i ansigtet, og så kan de sige: “Wow, kan man det!” – og hvis man så prøver det og får en kæmpe orgasme, så rider man på en bølge af større ophidselse, og så vil man blive tryg ved det. Fordi man finder ud af, at man godt kan lide noget, man ikke vidste, man kunne lide.