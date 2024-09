Historien om en kvindelig seriemorder og de mennesker, der forsøgte at forstå hende

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK



Et hus burde ikke være noget skræmmende. Huse bliver ikke hjemsøgt. Huse, medmindre der er ild i dem, kan ikke gøre dig ondt. Men da jeg står foran et lille, kedeligt byhus i udkanten af Peterborough – huset hvor seriemorderen Joanna Dennehy begik sit første og tredje mord – kan jeg ikke lade være med at få myrekryb.



Folk i omegnen har ikke den store lyst til at snakke om Joanna Dennehy og de forfærdelige ting, hun gjorde der. To teenagere på en motocross-cykel, der fræser frem og tilbage på en græsplane ved siden af huset, undrer sig over, hvorfor jeg spørger ind til kvinden og hendes mord.

“Hun var psykopat, mand,” siger den ene.

“En fucking psychokiller, var hun,” siger hans ven. “Længere er den ikke, mand.”

Joanna Dennehy og Peterborough-mordene fra 2013 vækker stadig dystre minder: Hvordan gik den her kvinde gennem livet, hvordan gjorde hun alle de normale ting, som normale mennesker gør, for så pludselig at stikke tre mænd ihjel som 31-årig, ud af ingenting? Folk bliver vel ikke født sådan – men betyder det så, at der er noget i Joanna Dennehys liv, eller sidenhen hendes bizarre adfærd i fængslet – der kan hjælpe os med at forstå hendes handlinger?

Dennehy blev idømt livsvarigt fængsel i 2014 og afsoner nu i det topsikrede fængsel HMP Bronzefield i Surrey, men offentligheden har langt fra glemt hende. Billedet, hvor hun lader som om, at hun slikker på, hvad der ligner en attrap-kniv fra Final Fantasy, har brændt sig fast i briternes hukommelse, og hun har været overraskende god til at skabe avis-overskrifter fra sin celle.



I marts 2014, efter kun at have afsonet en måned af sin dom, begyndte hun at udveksle breve med ekskonen til en medskyldig, hvor hun hævdede at have taget skylden for et mord, som hun ikke havde begået. Martin Brunning, en af efterforskerne i sagen, fortæller mig, at brevene blev undersøgt, men at der simpelthen ikke var “nogle beviser, der bakkede hendes påstand op”. Senere i 2014 indledte Dennehy angiveligt et romantisk forhold per brev med en bygningsarbejder fra West Sussex – en mand, der udtalte til en tabloidavis, at han havde forelsket sig i hende. I 2016 kom nyheden frem om et komplot, som Dennehy havde planlagt for at slippe ud af fængslet: hun havde planer om at slå en kvindelig fængselsbetjent ihjel og bruge hendes fingeraftryk til at åbne dørene mellem afdelingerne. Som straf blev hun smidt i isolationsfængsel, hvilket fik hende til at sagssøge myndighederne for det, hun kaldte for en “umenneskelig og nedværdigende” behandling. Hun tabte sagen.

Vi kommer nok til at høre meget mere til den indespærrede kvinde i de kommende år. Flere undersøgelser har påvist, at psykopater ikke er i stand til at være empatiske, og har behov for at gøre sig større, end de er ved at tilegne sig magt over andre mennesker, mens andre undersøgelser har peget på, at nogle psykopater stimulerer sig selv gennem farlig adfærd.

“De fleste psykopater er ikke mordere – det har de ikke behov for,” forklarer Elizabeth Yardley, der er leder for Centre for Applied Criminology ved Birmingham City University. “Og de fleste mordere er faktisk ikke psykopater. De har følelser og en samvittighed i et eller andet omfang i forhold til den forbrydelse, de har begået. Men der er et lille overlap, hvor man finder de her meget, meget ekstreme tilfælde som Joanna Dennehy. Jeg betragter den slags psykopater som en form for sindssyge videnskabsfolk – andre mennesker er deres eksperimenter. De tænker: ‘gad vide hvad der sker, hvis jeg gør sådan.’ Hvis du ingen empati har for andre mennesker, er der ikke noget, der forhindrer dig i føre eksperimenterne ud i livet, også selvom det sker gennem vold og tvang.

Men hvad var det, der fik Dennehy til at gøre, som hun gjorde? Hvilke omstændigheder var det, der gjorde, at hun blev seriemorder?

Joanna Dennehy (Foto via SWNS)

Joanna Dennehy er vokset op i Harpenden, en lille by i Hertfordshire. Den blinde vej, hvor hendes barndomshjem ligger, må siges at være stille og tryg, omend en smule kedelig. Hendes søster Maria fortalte BBC, at deres forældre – hendes far, der er sikkerhedsvagt, og mor, der arbejder i butik – arbejdede hårdt for at forsørge dem, og insisterede på, at deres barndom havde været fuldstændig normal. “Det var en pige, vi elskede, (der) blev til et monster,” sagde hun.



Men de alvorlige problemer begyndte at udfolde sig allerede i Dennehys tidlige teenageår. Hun var kun 13, da hun løb hjemmefra, kortvarigt, men en ung mand, som hendes søster mener, var betydeligt ældre – 18 eller 19. Hun begyndte at stjæle fra sin mor og far. Hun løb hjemmefra et par gange til, og som 16-årig forlod hun sin familie permanent for at leve sammen med John Treanor, som var fem år ældre end hende.

Treanor og Dennehy flyttede til Luton, så til Milton Keynes, og til sidst Wisbech i Cambridgeshire. Hun fik to børn, før hun var fyldt 21. Hun var voldelig over for Treanor og slog og sparkede ham, når hun havde drukket. Hun forsvandt fra deres hjem i dagevis uden videre forklaring. Hun var sammen med andre mænd. Hun skar i sig selv. Og en fængselspsykolog fandt senere ud af, at hun også var sadomasochist og havde behov for at forvolde og føle smerte, når hun havde sex.

Treanor skred i 2009, efter Dennehy havde truet ham med en 15 centimeter lang dolk. Han flyttede nordpå og tog de to børn med sig. Dennehy strejfede rundt fra by til by. I 2012, et år før hun begik mordene, fik hun en betinget dom på 12 måneders fængsel for vold. Hun tilbragte også et par dage på hospitalet i Petersborough, hvor læger diagnosticerede hende med en personlighedsforstyrrelse.

Efter hun blev udskrevet, dukkede Dennehy op hos Quicklet, et lille boligudlejningsselskab i Peterborough, hvor hun lejede en etværelseslejlighed. Quicklet-medejer Kevin Lee gav hende noget forefaldende arbejde; hun skulle blandt andet hjælpe med at smide udlejere, der var bagud med huslejen, på gaden, hvilket gav hende adgang til en række lokale hjem. Det første mord skete i Welland, i det nordlige Peterborough, i netop et af de huse. Dennehy havde mødt den polske lagermedarbejder Lukasz Slaboszewski i byens centrum, og han havde begejstret fortalt venner om en “britisk kæreste.” Den 19. marts i 2013 skrev Dennehy til ham og bad ham om at komme til adressen i Welland. Da han ankom til lejligheden, dræbte hun ham ved at stikke en lommekniv gennem hjertet på ham.

Mordet påvirkede hende ikke umiddelbart. Overhovedet. Faktisk viste hun Slaboszewskis lig – som hun havde proppet ned i en skraldespand – til en 14-årig pige fra nabolaget.

Ti dage senere begik Dennehy sit andet mord. Hun stak sin chef og udlejer, Kevin Lee, ihjel i det samme hus i Welland. Den 48-årige havde indledt en affære med Dennehy efter at have ansat hende, og kort før han blev dræbt, havde han angiveligt fortalt en ven, at hun havde givet udtryk for at ville “klæde ham ud og voldtage ham.”



Foto: SWNS

Senere samme dag begik Dennehy sit tredje mord. Det skete i det hus, hun delte med flere andre i det sydlige Peterborough. Her overfaldt hun John Chapman – en 56-årig tidligere soldat, der boede i stueetagen – og stak ham seks gange.

Bagefter ringede Dennehy til Gary “Stretch” Richards – som hun kendte gennem sit arbejde for Kevin Lee – og sang: “Oops I did it again.” Bizart nok gik Stretch og en anden mand, Leslie Layton, der boede i ejendommen med Dennehy, ikke til politiet. I stedet løj Layton for politiet, og Stretch hjalp hende med at skaffe sig af med de tre lig i grøfter ude på landet.

Dennehy og Stretch, der nu agerede chauffør for hende, flygtede. Dennehy sagde til Stretch, at hun havde lyst til at slå ihjel igen: “Jeg vil have det sjovt… jeg har brug for, at du skaffer mig noget sjov,” sagde hun angiveligt til ham. I Hereford stoppede Stretch bilen, så Dennehy kunne springe ud og stikke to tilfældige mænd gentagende gange: 64-årige Robin Bereza og 56-årige John Rogers. Begge mænd overlevede på mirakuløs vis.

Dennehy og Stretch blev pågrebet af politiet et par dage senere, og i februar 2014 blev Stretch kendt skyldig for at have hjulpet Dennehy med de to mordforsøg, mens Leslie Layton blev dømt for at have forvrænget sandheden. Dennehy blev idømt livsvarigt fængsel for de tre mord og to mordforsøg. Hun er en af kun to levende kvinder i Storbritannien, som sidder inde på livstid. Den anden er Rose West.

Dommeren fortalte Dennehy, at hun havde en “sadistisk trang til blod”. Hvis mordene ikke var bevis nok for det, så ville Dennehys senere udtalelser til en fængselspsykolog helt sikkert blive det: “Jeg slog ihjel for at se, hvordan jeg ville have det, for at se, om jeg var lige så kold, som jeg troede, jeg var. Og så fik jeg smag for det.”



Huset i Orton Goldhay, hvor det tredje mord fandt sted. (Foto: Adam Forrest)

Det er næsten fire år siden, mordene fandt sted, men der er nogle i Peterborough, der stadig ikke er kommet sig helt.

Toni-Ann Roberts levede kort i huset sammen med Dennehy i Orton Goldhay, hvor hun tog livet af John Chapman. Det var et kort overlap; Roberts flyttede, omkring en uge efter Dennehy var flyttet ind. Men hun kan også huske flere uger, hvor Dennehy kom for at opkræve husleje og drak med de andre lejere.

Roberts har ikke været tilbage, siden hendes tidligere sambo blev myrdet. “John var en dejlig mand,” husker hun. “Han var alkoholiker, men en meget sød, blid person. Han mindede mig om Uncle Albert fra Only Fools and Horses, fordi han lænede sig tilbage og fortalte historier fra sin tid i flåden. Der er absolut ingen grund til at gøre, hvad hun gjorde mod ham.”

Roberts beskriver Dennehy som “intimiderende”, men siger, at hun havde en afvæbnende evne til meget hurtigt at få fremmede til at kunne lide hende. “Hun var underligt flirtende over for folk,” siger Roberts. “Hun var meget direkte over for folk og virkede interesseret. Hun var kvik, når det kom til at regne ud, hvem der havde lavt selvværd, og hvordan hun kunne manipulere folk. Mændene havde tendens til at knæle ved hendes fødder som skødehunde. Hun havde den her mystiske magt over mænd.”

Hendes kamæleonagtige manipulationsevne var noget, som krimiforfatteren Christopher Berry-Dee, der skrev Love of Blood – en bog om Dennehys liv og forbrydelser – bemærkede, da han skrev til hende i fængslet og fik et par breve tilbage.

“Hun tilpasser sig sine omgivelser,” siger Berry-Dee. “For eksempel regnede hun ud, at udlejeren gerne ville have sex med hende. Og ham den polske fyr – det lader til, at hun hurtigt fik ham overbevist om, at han havde mødt en sød pige […] Da hun skrev tilbage til mig, var det med en smuk håndskrift, perfekt ordvalg og stavning – en rolig og fattet karakter. Der var et forsøg på at imponere mig. Men jeg fik chancen for at se Dennehy’s breve til Gary Stretch, og det var noget helt andet. Det var, som om hun var tilbage i slummen. Hun identificerede sig fuldstændigt med den person, hun skrev til.”



Gary “Stretch” Richards (Foto: SWNS)

Hvis det lyder kløgtigt og udspekuleret, var det i hvert fald ikke den type kløgt, der hjalp Dennehy med at leve et succesfuldt liv. Hun var ikke god til forhold. Ikke engang med sine egne børn. Hun brød ikke loven for at berige sig. Hun fungerede ikke særligt godt nogle steder i ret lang tid ad gangen. Det kan godt være, at Dennehy blærede sig med at være kold, men de gentagne skader, hun voldte på sig selv, vidner om et forpint sind.

Elie Godsi, der er klinisk psykolog, er overbevist om, at hun må være blevet udsat for et forfærdeligt misbrug – sandsynligvis seksuelt – relativt tidligt i livet. “Hun er en ekstremt forstyrret ung kvinde, der uden tvivl er blevet udsat for noget forfærdeligt – det vil jeg vædde mit hus på,” siger Godsi.

“Hun er voldelig og seksuelt voldelig – det sker ikke af sig selv. Jeg har ingen ide om, hvorvidt det var noget, der skete i familien, om det var noget, der skete som barn eller teenager, men kvinder bliver ikke sådan her uden en grund,” tilføjer hun. “Ofrene bliver til forbrydere, fordi følelser af magt og kontrol er modgiften til at være magtesløs og domineret. Typisk føler kvinder deres sorg, mens mænd handler ud fra den. Men det var ikke tilfældet her.”

Elizabeth Yardley er ikke overbevist. “Jeg har mødt psykopater, der er blevet udsat for forfærdeligt misbrug eller omsorgssvigt som børn, og som er gået i robot-mode for at overleve,” forklarer hun. “Men jeg har mødt andre, der har haft normale barndomme, men som alligevel har gjort forfærdelige ting, samvittighedsløst.”

Kan neurovidenskaben fortælle os mere end hendes familiehistorie? Der findes nu research, der peger på, at psykopater adskiller sig biologisk fra andre mennesker, eftersom manglende empati rent faktisk kan aflæses via MRI-scanninger. Det er interessant, men ikke ligefrem oplysende – aktivitet eller manglen på aktivitet i en del af hjernen fortæller os umiddelbart ikke meget om psyken eller en persons voldsparathed.”

Det virker mere sandsynligt, som Yardley foreslår, at den psykopatiske vold i Dennehys tilfæld er et resultat af både nature og nurture, altså en medfødt personlighedsforstyrrelse såvel som traumer i barndommen.

“Hos Dennehy ser vi for eksempel den manglende empati og derefter en eskalering af aggressiv adfærd over tid, mens den ene grænse efter den anden bliver overskrevdet,” siger hun. “Vi kan forsøge at komme tættere på at forstå det, men jeg er ikke sikker på, at vi nogensinde vil kunne forstå 100 procent af, hvor motivationen til den her slags umotiverede mord kommer fra.”



To af Dennehys ofre: (venstre) Lukasz Slaboszewski og (højre) John Chapman (Foto: SWNS)

Udover ofrenes familier står mange af de mennesker i Peterborough, der blev påvirket af Dennehys mord, tibage med en latent angst, siger Toni-Ann Roberts. Meget af usikkerheden udspringer af, at der ikke er noget af det, der giver mening. “Det var så forfærdeligt,” siger hun. “Jeg har kæmpet for at forstå det. Det har påvirket mange af os, der kendte folk i det hus – det er ikke noget, man bare sådan lige kan glemme. Jeg er ikke den eneste, der er flyttet væk fra Orton Goldhay.”

“Jeg kan stadig huske den måde, hun kiggede på en nogle gange… scary,” siger hun. “Det mærkelige er, at hun var ligesom en hvirvelvind. Hun kom og var borte igen så hurtigt, og efterlod sig alle de her grusomheder. Hun splittede så mange liv ad.”

En ældre herre ved et busstoppested i Orton Goldhay fortæller mig noget, jeg har hørt før fra byer og steder, hvor folk har begået forfærdelige forbrydelser: “Det er sådan et stille område – man ville simpelthen aldrig have forestillet sig, at sådan noget kunne ske her.”

Mennesker kan virkelig være grusomme. Det ved vi godt, men alligevel chokerer det os, når de gør ting, der er så forfærdelige. Grusomhederne i nogens hoved kan flyde sammen med den rigtige verden, på en almindelig dag, på en almindelig gade, uden noget genkendeligt mønster eller logik.

Vi ser på en seriemorder, og leder efter et tegn på noget, vi måske kan genkende, så måske burde vi være lettede, når det går op for os, at der ikke er noget at komme efter.