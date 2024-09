The Sushi Chef: John Daley

Efter at have arbejdet på Masa og derefter for Masato Shimizu på 15 East tog John Daley til Japan. Her skabte han forbindelser på Tsukiji—verdens største fiskemarked—og lærte så meget som muligt om sit håndværk. Resultatet er, at New York Sushi Ko byder på en spiseoplevelse, der både er intim og helt unik. Når Chef Daley laver sushi til sine gæster, er hans personlighed lige så vigtig som maden.