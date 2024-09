På Trump-restauranten i Syrien kan man kun få falafel

På Trump Grill, en af Trumps restauranter i Trump Tower, byder udvalget af hovedretter blandt andet på en filet mignon til 34 dollar (cirka 240 kroner), en “platin” burger til 22 dollar (cirka 155 kroner) og en Mar-a-Lago clubsandwich til 21 dollar (cirka 150 kroner). På Trump-restauranten i den syriske by Kobani byder menuen på falafel-sandwiches og… falafel-sandwiches.

Waleed Shekhi, en velmenende (eller måske bare en smule vildfaren) syrisk-kurdisk mand, har opkaldt sin restaurant efter USA’s 45. præsident, i håb om at navnet vil kunne fremme hans virksomhed. Han fortæller til et kurdisk nyhedsmedie, at han ville udtrykke sin taknemmelighed overfor USA, fordi landet har hjulpet kurderne i kampen mod Islamisk Stat.

“Han er lederen af USA, der er verdens bedste land,” udtaler Shekhi til ARA News. “Vi kurdere elsker USA, så vi elsker også Donald Trump. Det er derfor, jeg har opkaldt min restaurant efter ham.”

Den her video er fra starten af januar i år, og vi ved altså ikke, hvordan det er gået restauranten, siden Donald Trump rent faktisk blev svoret ind som præsident.



Shekhi udtaler til Kurdistan24, at rollen som restauratør bare er ét af adskillige forskellige jobs, han har udført de senere år, mens han — og byen — forsøger at komme på fode igen oven på flere års konflikt. Han åbnede restaurant Trump to år efter, at Folkets Beskyttelses Enheder (YPG), den Frie Syriske Hær, og peshmerga-soldater befriede Kobani fra Islamisk Stat med støtte fra amerikanske fly. (Det amerikanske luftvåben har en luftbase i nærheden af Kobani, der ligger i det nordlige Syrien tæt ved grænsen til Tyrkiet.

“En utrolig indsats har ryddet byens gader, men vand- og elforsyningen er endnu ikke blevet genetableret,” skrev The Atlantic om Kobani i oktober sidste år. “Selvom byens forretningsliv så småt begynder at røre på sig (nogle butikker har endda fået nye vinduer), så er mere end halvdelen af byens beboelsesejendomme ikke meget mere end tomme betonskaller.”

Trump-restauranten er blandt de forretninger, der har fået installeret butiksvinduer. “Jeg håber, jeg vil kunne tjene nogle penge på det her lille spisested, for min kone og jeg serverer lækre sandwiches, og derudover er navnet attraktivt,” fortæller Shekhi. Ifølge FN tjener den gennesmitlige syrer 1820 dollar (cirka 13.000 kroner) om året. Det betyder, at Shekhi skulle bruge en hel ugeløn, hvis han skulle have råd til at spise filet mignon på restaurantens navnebror i New York.

Trump er faktisk ikke den første Trump-inspirerede restaurant i Mellemøsten. I december blev Trump Fish den hotteste restaurant i byen Duhok i den irakiske del af kurdistan. Det er cirka 130 kilometer fra Kobani – i tilælde af, at du allerede nu planlægger et kulinarisk ‘roadtrump’ i regionen.)

Trump Fish har også kun én ting på menukortet: masgûf, en grillet karpe, der anses for at være Iraks nationalret. Nedyar Zawity, den 31-årige ejer af Trump Fish, fortalte til Reuters, at han elsker Trump, og at han håber på, at han kan åbne endnu en Trump-restaurant i USA. “Stik mig et visum, så tager jeg afsted i morgen,” lød det.