Verden vender på hovedet i traileren til ‘Stranger Things’ sæson to

Det vigtigste, der skete under nattens Super Bowl, var hverken selve kampen eller Lady Gagas ‘spin moves‘. Det bedste ved årets Super Bowl var – utvivlsomt – den første trailer og medfølgende premieredato på sæson to af Stranger Things.

Første sæson var et massivt word-of-mouth-hit, da den ramte Netflix i juli sidste år. Siden da har streamingtjenesten forsøgt at gentage succesen fra Stranger Things med blandede resultater til følge. Men nu ser det ud til, at vi kan se frem til endnu en sæson med næseblod og 1980’er-æstetik til oktober.

Videos by VICE

Traileren afslører ikke meget rent plotmæssigt, men ud fra det, vi kan se, er Will tilbage i Indiana – dog uden at være helt fri af sine oplevelser fra Vrangsiden. Man ser ham i, hvad der ligner et sindssygehospital, og han ser nogle temmelig vanvittige monstre, der ser endnu værre ud end blomster-fjæs fra første sæson. Netflix har afsløret, at den kommende sæson udspiller sig i slutningen af 1984, og det giver mening, da børnene har taget Ghostbusters-kostumer på i skole.

En, der er bemærkelsesværdigt fraværende i traileren, er Winona Ryder. Vil hun også råbe febrilsk af julelys i anden sæson? Hvem ved! Vi kommer til at vente helt til den 31. oktober, før vi får endegyldigt svar på vores spørgsmål. Indtil da kan du jo se traileren her: