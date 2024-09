De sygeste billeder fra en hundeudstilling, du nogensinde har set

Denne billedserie blev oprindeligt udgivet af VICE USA

De her billeder blev taget sidste søndag i “Kreativ Grooming”-kategorien til den årlige hundeudstilling Intergroom i New Jersey. Der samles hunde- og katteejere for at blive opdateret på de seneste nye tendenser inden for shampoo og den slags. Kreativ grooming er præcis, som det lyder – overdrevet detaljefikseret fremvisning af teknik, talent og hundevenlig pelsfarve, hvilket resulterer i sindssygt udseende dyr og optrædener, der har taget flere måneder at forberede.

Videos by VICE

Nicole Beckman vandt i begynderligaen, mens Angela Kumpe vandt legende-ligaen, så tillykke til dem. Og tillykke til dig for at have klikket på det her. Scroll ned for at se billederne.