De her sprøde rejer er havets svar på kartoffelchips

Hvis du tilbringer nok tid på nogle af USA’s old-school kantonesiske restauranter, vil du på et tidspunkt støde på salt-and-peber shrimp. Retten er en klassiker og laves på et utal af måder, der aller er lige fantastiske.

Den her opskrift på jiaoyan suxia, som er rettens retmæssige navn i Kina, kommer fra Carolyn Phillips, der har skrevet kogebogen All Under Heaven: Recipes from the 35 Cuisines of China. Den salte krydring, der forstærkes af løg og hvidløg, står i perfekt kontrast til rejernes naturlige sødme og den umiskendelige duft af risvin. Det er snackmad i yderste potens.

OPSKRIFT: Sprøde rejer med salt og peber

Sig farvel til kartoffelchips. Træd et skridt op. Og hey, de her små fyre er kulhydratfattige, hvis du skulle bruge endnu en undskyldning for at lave dem i aften.