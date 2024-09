De her pandekager med Nutella er godkendt af en pornostjerne

Er du på jagt efter en dekadent, lækker og småvulgær dessert, skal du bare spørge en pornostjerne om hjælp. Kayden Kross har nemlig styr på, hvordan man tilfredsstiller alle sanser. Og hvem kan modstå tynde crepes, der er fyldt med frisk frugt, Nutella og serveret med en ordentlig klat luftig flødeskum?

Og crepes er slet ikke så svære at lave. Kan du finde ud af at lave en almindelig pandekage, kan du sikkert også mestre en crepe. Resten af opskriften handler bare om at samle tingene sammen: Bananer i skiver, hakkede jordbær og et tykt lag af vores allesammens elskede hasselnødscreme.

Du kan se videoen her og følge Kaydens råd, eller også kan du freestyle lige så meget, du har lyst til. Og fik vi fortalt dig, at det her er den perfekte måde at afslutte en date – eller begynde dagen derpå?

OPSKRIFT: Crepes med frugt og chokolade



Når I har smagt den første bid, kan du jo passende fortælle din date, at det er en pornostjerne, der har lært dig at lave crepes. Så må vi se hvilken reaktion, du får. I det mindste sidder du tilbage med en usandsynlig lækker dessert, der kan holde dig med selskab.