Ting vi synes er klamme ved os selv, som vores partner elsker

Vi har alle sammen et eller andet ved os selv, som vi synes er klamt. Hvem har ikke prøvet højlydt at proklamere, at der stinker, blot for at dufte til sin egen armhule og finde ud af, man selv er ansvarlig. Eller få oralsex uden at have været i bad og tænke på den tilstand, ens kønsdele er i.

Det mærkelige er, at nogle gange synes vores kærester, at noget af det dejligste ved os er de ting, vi selv væmmes ved. Måske tænder de ligefrem på det. Vi har samlet nogle af de ting. Af helt indlysende grunde er nogle af navnene blevet ændret.

Shoulda put a ring on it

VICE: Hvilken klam del af dig kunne din kæreste godt lide?

Grace: Jeg er vokset op på landet, hvor vi har hunde, katte, høns, skildpadder og en hest, og jeg plejede at få ringorm ret tit – jeg tror, det var hesten, jeg fik det fra. Min ekskæreste var dybt fascineret af det. Han plejede at tegne det og alt muligt.

Hvordan havde du det med det?

Det var underligt romantisk, på en pervers måde. Jeg tænkte, at vi måske bare var så forelskede, at selv min ringorm var tiltrækkende for ham. Vi var unge, og alle var smukke, så måske var han mere interesseret i klamme ting? Senere mødte jeg hans ekskæreste og fandt ud af, at hun var helt besat af svampeinfektioner, så måske handlede det mere om hende end mig.



Tændte han på piger fra landet med svamp?

Han kom fra en stor by, så måske. Vi er faktisk lige begyndt at være sammen igen.



Vildt. Er han kommet tilbage for at få mere ringorm?

Jeg har ikke svamp for tiden, men det er vist noget med, at det lever videre under huden for altid.



Pigen med bakkenbarterne

VICE: Hvad handler din historie om atypisk tiltrækning om?

Lea, 24: For at sige det, som det er, er jeg en ret behåret pige. Jeg har især altid hadet mine bakkenbarter, som jeg altid har fået afbleget eller fjernet, indtil jeg mødte min nuværende partner, som er helt oppe at køre over dem.



Hvordan fortalte han dig om det?

Vi var lige begyndt at være sammen, og vi lå i sengen og så fjernsyn, da han pludselig aede mig på kinden og sagde: “Jeg elsker dine bakkenbarter”. Jeg var ved at gå ud af mit gode skind! Det var lige før, jeg bare gik hjem.



Har han nogensinde fortalt, hvor hans fascination kommer fra?

Nej. Jeg synes, det var fucking mærkeligt, men han blev ved med at insistere på, at de var smukke og gjorde mit ansigt blødt. Han aer dem, hver gang han kan komme til det. Nogle gange kunne jeg ikke lade være med at tænke, om han bedre kunne lide dem end resten af mit ansigt.



Får du stadig fjernet dem?

Nej, det gør jeg faktisk ikke! Jeg synes stadig ikke, de er pæne, men jeg har accepteret dem som en del af mig.



Håndtag

VICE: Hvilken klam ting ved dig, kan din kæreste godt lide?

Nellie, 21: Det er faktisk mig, der er tiltrukket af noget klamt. Min første kæreste brækkede begge sine kraveben da han var yngre, og jeg elskede at grave hænderne ind under dem.



Øh… Hvad?

Knoglerne var ikke helet på den rigtige måde, så de stod ligesom lidt ud fra kroppen. Jeg ved ikke, hvad det hedder rent videnskabeligt, men jeg kunne få fingrene ind under dem og holde fast, og det, synes jeg, var vildt frækt, især når vi havde sex.



Hvorfor?

Det føltes bare meget intimt. Som om jeg var inde i hans krop, inde i hans skelet.

“Hvis der også er et hår, er det endnu bedre.”



Vice: Kom med det.

Hamed, 26: Det er måske ikke det mest unormale i verden, men jeg elsker at klemme min kones bumser ud – jo klammere, jo bedre. Hun har to tilbagevendende hudorme lige under hendes tinding, og jeg elsker at klemme materien ud af dem og vise det til hende. Hun finder sig i det, men hun synes, jeg er klam, og jeg skal altid overtale hende til det.



Hvorfor er det fedt?

Da jeg var teenager, havde jeg vildt mange bumser, og jeg elskede at klemme dem, når de var blevet hvide eller gule – det var det bedste, når de lavede et sprøjt op på spejlet som en eksplosion af pus. Måske er jeg bare stadig forbundet til min klamme, pubertære hud.



Hvor vildt har du det over det?

Jeg elsker at gøre det. Jeg synes, det er for fedt at undersøge materien bagefter – hvis der er et hår i, er det endnu bedre.

Er det seksuelt på nogen måde?

Nej, det er bare dybt tilfredsstillende. Det er ikke sådan, at jeg tænder på folk med bumser, eller sidder og ser YouTube-videoer af cyster, der bliver skåret op eller sådan noget. Det handler mest om optakten og forventningen – overtalelsen og den tillid, det indebærer.

Røvslikkeren

Hvad er din klamme historie?

Emma, 30: Som sort kvinde oplever jeg generelt, at alle de hvide mænd, jeg ender sammen med, elsker at slikke mig i røven. Det har jeg det nogenlunde okay med. Men der var en enkelt fyr, jeg var sammen med, som tog det til et helt nyt niveau.

Hvordan det?

Han elskede det, og jo mere øh… krydderi, der var, jo gladere var han. Hvis jeg ikke havde været i bad i et par dage, eller vi lige var kommet hjem fra byen, og jeg var helt svedig, så var han helt vild.

Kunne du lide det?

I starten tænkte jeg bare “ja, ja. Fint nok.” Men til sidst blev jeg nødt til at sige til ham, at jeg ikke rigtig tændte på det. Efter et stykke tid synes jeg, det var ret klamt, så jeg prøvede at få gjort en ende på forholdet.

Vi bliver nødt til at vide: Kyssede du ham bagefter?

Aldrig i livet.