Mød den 24-årige japanske pornostjerne, der ligner et barn

En sjælden gang imellem, måske én gang hvert årti, dukker nogen op i pornoindustrien, som man ikke kan ignorere. Adonislignende mænd, der står som hugget i granit, eller vulgære sexbomber med akrobatiske analevner skal nok sørge at give dig orgasmer på daglig basis, men de bliver ikke hængende i din bevidsthed bagefter. Det er i stedet hudfilmenes afvigere, der virkelig fanger vores opmærksomhed, og som vi også vil kunne huske, når vi bliver gamle.

Jeg blev introduceret for Kohey Nishi, da nogen sendte mig et link med titlen “Japansk pornostjerne ligner et barn på 12“. Efter at have diskuteret med mig selv, om jeg turde klikke på linket, opdagede jeg et skatkammer fyldt med videoer af en voksen mand, som ligner en dreng, der bliver puttet, passet og aet af kvinder med kæmpe bryster, inden han og/eller en anden mand knepper dem. Jeg blev nødt til at vide mere om den mystiske mand.

Med hjælp fra Hideki Kobayashi fra VICE Japan kom jeg i kontakt med den fremadstormende pornosensation, der også bliver kaldt Nishikun. Jeg spurgte ham, hvilke udfordringer han har haft, hvilke mål han har, og hvordan hans porno gør verden til et bedre sted.

VICE: Lad os starte med at få styr på din alder. Hvor gammel er du?

Kohey Nishi: Jeg er 24 år gammel.

Og hvor høj er du?

Jeg er 109 cm.

Hvordan kom du i gang med at lave porno? Var der nogen, der hyrede dig, eller fandt du selv på ideen?

Jeg tog på druk med Kei Morikawa, som både laver almindelige film og porno. Han introducerede mig for Ganari Takahashi, som er en stor kanon inden for japansk porno. Da jeg havde præsenteret en idé for Takahashi, lod han mig producere min første pornofilm. Bagefter sagde han, at den var meget unik. “Ingen andre end dig har lavet sådan en film.” Sådan blev jeg den første eksklusive instruktør for Soft On Demand, som er et af de største pornoimperier i Japan og grundlagt af Takahashi.

Solgte du bevidst dig selv som en mand, der ligner et barn? Er du bevidst om, at det er den appel, du har på markedet?

Ja. Der er ingen voksen mand, der ligner et barn mere end mig! Og det gælder ikke kun pornoindustrien. Man kan ikke altid hyre rigtige børn (til ikke-pornografisk indhold, red.), så det tomrum kan jeg udfylde.

Hvad fejler du, og hvordan påvirker det dit helbred?

Jeg lider af Mukopolysakkaridose, som er fremskreden sygdom uden en kur. Jeg fik en knoglemarvstransplantation, og det har hindret sygdommen i at udvikle sig yderligere. Det var et mirakel, for i dag taler man om, at den udvej ellers ikke har nogen effekt.

Når først man får symptomerne, går det ikke væk igen. Desuden lider jeg af nogle bivirkninger fra rhabdomyosarcoma (en sjælden kræftform, red.) og en hjernesvulst, jeg fik, da jeg var tre år gammel. Så jeg har nogle fysiske skavanker. Jeg bliver ikke højere, end jeg er nu. Jeg kan ikke stå på mine fødder i mere end fem minutter ad gangen. Jeg kan ikke åbne en plastikflaske. Jeg kan næsten ikke høre noget på mit venstre øre. Sådan er der så meget. Alligevel har jeg vænnet mig til min sygdom, for jeg har haft den, siden jeg var lille. Selvom jeg nogle gange har brug for hjælp til noget, kan jeg for det meste klare mig med den viden, jeg har opbygget. For eksempel har jeg lært at åbne flasker med en tang.

Min største frygt er min hals. Den er meget svag, så hvis jeg skader min ryghvirvel, bliver jeg lam fra halsen og ned. Men det skal jeg nok også klare. Jeg forsøger ikke at bekymre mig for meget, for det hjælper alligevel ikke. Jeg må forholde mig til det, når jeg er lam.

Har du nogensinde overvejet, om dine film gør samfundet en tjeneste, fordi de forhindrer, at rigtige børn bliver udsat for overgreb?

Der var engang én, der sagde til mig: “Dine film er farligere, for du ligner et rigtigt barn.” Men jeg vil mene, at mine film sikrer, at børn ikke bliver udsat for seksuelle overgreb, ligesom at krigsfilm og voldelige computerspil kan være med til at skabe fred.

Har du nogle udfordringer eller begrænsninger i forhold til, hvad du kan klare i løbet af sådan en videooptagelse?

Jeg har ingen begrænsninger i forhold til min højde. Som sagt kan jeg ikke stå på mine fødder særlig længe ad gangen, men for det meste foregår porno på en seng, så det er intet problem. Selvom det ikke har noget at gøre med mit handicap, kan det være meget svært at få en erektion, når man er omringet af mange mennesker og samtidig skal instruere alle.

Er du nogensinde kommet til skade i forbindelse med en af dine film?

Nej, det er jeg ikke, men jeg har meget ømme muskler, når vi er færdige.

Hvilken af dine film er din favorit?

Jeg er meget glad for min første film. Hej med dig. Jeg hedder Nishikun og er en 109 cm høj pornoinstruktør – med Mao Hamasaki. Men hvis man spørger mit publikum, er min bedste film nok Sex i en spejlsal med en kvindelig universitetsstuderende med F-skåls-bryster, som gerne vil være børnehavepædagog, fordi den er meget erotisk, interessant og unik. Jeg er den eneste, der kan lave den slags!

Hvad kan du lide, og hvad kan du ikke lide ved at instruere eller deltage i pornofilm?

Jeg er glad for at være pornoinstruktør, for det giver mig plads til at udtrykke mine følelser i mine værker. Som pornoskuespiller kan jeg bruge mine styrker. Det var derfor, jeg besluttede mig for selv at deltage. Nu har jeg fået en masse gode oplevelser og kan grine af alle dem, der taler grimt om mig bag min ryg. Jeg er bare taknemmelig for at være en del af branchen. Jeg er glad for min karriere.

Hvordan har porno påvirket dit kærlighedsliv i virkeligheden?

Takket være mine film har jeg lettere ved at finde nogen at tage på date med.

Hvor ofte bliver du genkendt på gaden? Hvordan er dine fans? Har du nogensinde haft dårlige oplevelser med dem?

Jeg fornemmer tit, at folk stirrer på mig, men det er ikke så tit, at folk ligefrem taler til mig her i Tokyo. Men jeg får rigtig mange beskeder online.

Jeg tror, jeg er ret populær blandt de unge, som er i slutningen af deres teenageår og op til midt i 20’erne. Jeg har også en del kvindelige fans.

Nogle gange får jeg en mail, hvor nogen skriver noget grimt til mig, men jeg har aldrig haft uhyggelige oplevelser i virkeligheden, for der er sjældent nogen, der taler til mig på gaden.

Hvad lavede du, inden du begyndte at lave porno? Og hvad kunne du tænke dig at lave senere i livet?

Jeg var computerprogrammør i to år, inden jeg begyndte min pornokarriere. I fremtiden kunne jeg godt tænke mig at være med i amerikansk porno eller optræde i rigtige film.

Har du nogle gode råd til mænd, som er kede af deres højde og føler det påvirker deres muligheder med damerne?

Der er mange faktorer, der påvirker, hvor charmerende man er, men ens højde betyder ikke det store. Man skyder bare skylden på sin højde og ignorerer alle de andre ting. Hvis man forholder sig til den virkelighed, man lever i, og gør en indsats for at styrke sine gode sider og fjerne de dårlige, skal man nok blive populær hos pigerne.