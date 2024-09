En pornoparodi på Brexit har givet mig stof til eftertanke

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Da jeg var dreng, kunne min pornosmag kun beskrives som “normal.” Når gamle mennesker taler om, hvor let de unge har det med deres internetporno og den uendelige strøm af onanimateriale, så er jeg fyren, de har i tankerne.



For mig har porno altid været meget amerikansk. Det var kvinder uden kønsbehåring, måske et par grimme tatoveringer, enslydende stemmer, falske bryster af varierende kvalitet. Mændene var veltrænede og spændte musklerne så hårdt, at det så ud, som om de var ved at få et hjerteanfald. Enhver afstikker ind i den britiske pornos verden var ærligt talt frastødende. Skuespillerne skreg altid “Oi!” til hinanden, og dialogen lød som noget fra EastEnders.

Amerikansk porno finder altid sted i et hus i San Fernando-dalen uden for LA. Alt er i topstand, og det hele skinner. Folk dypper fødderne i poolen. Britisk porno filmes rundt omkring i kontorbygninger efter lukketid eller på gamle kroer. Din tantes ven er med. En fyr, din far kender fra en pub, han ikke kan lide at komme på, er med. Det er pisseklamt.

Men så skete der noget for mig. I dag er jeg i mine midt-tyvere, og der er bare et eller andet ved synet af et par blegfede, engelske kroppe, der går til den på bagsædet af en sort taxa, der ikke længere virker så frastødende. Det er der, jeg er som person nu. Ellers er der ikke sket så meget.

Rebecca More som Teaser Maynot i ‘Hard BreXXXit’

Jeg elsker ikke bare porno. Jeg er også vild med parodigenren. Hard BreXXXit er ikke en pornoparodi over en film eller en TV-serie, men på mange måder livet selv. Filmen byder på et ensemble af halvgrimme britiske pornostjerner, der lader, som om de er medlemmer af vores højtelskede parlament. Der er Teaser Maynot fra Whorey-partiet, Jizza Cwoarbyn fra Laymore-partiet, og selvfølgelig finder man også på sidelinjen gode, gamle kammerat Gladimhere Putitin.

Sammen skal de slås for at holde deres respektive partier (og i enkelte tilfælde lande) på plads og samtidigt tage trykket. På et tidspunkt forsøger Teaser Maynot at holde pressekonference med Tronald Dump, men ingen af dem kan holde sig i skindet, og de ender med at knalde gennem et gloryhole i podiet.

Et møde mellem Angular Merkin og Knickerless Virgin fra det skotske PNS-parti om Skotlands exit fra EU, udvikler sig til, med Television X’s ord, “En lektion i at klaske fisse med en strapon, lange tunger og dybtstikkende fisser i en sapfisk seance med politiske konsekvenser.”

Det er en skam, at optagelserne var færdige før valget, da der ligger uanet potentiale i splittelsen i parlamentet.

Men hvad fortæller Hard BreXXXit os om os selv? For mig er den det perfekte eksempel på national samhørighed. En ukendt britisk pornoskuespiller, der bliver knaldet af en anden ukendt britisk pornoskuespiller, mens de begge er klædt ud som prominente politikere, er noget, vi alle kan nyde, hvis vi er over 18 selvfølgelig. Når man ser bort fra politik, stemmer og forsider på de kulørte blade, så er vi alle i bund og grund ulækre svin, der bare vil gnide vores kropsdele mod hinanden og lave et par jokes, når lejligheden byder sig.

På mange måder er livet én lang pornoparodi. Det fjerner alvoren og alle illussionerne og foranlediger en kamp mellem pligt og nydelse. Mens man parodierer, skal man trods alt sørge for at passe sit arbejde – det er selve konflikten mellem at have det sjovt og ikke have det sjovt. Det er eksistensens yin og yang, det kødelige begær, vort mest dyriske træk, og jovialiteten, der er så menneskelig. Hvis man Googler “Protagoras citater” erfarer man, at han engang sagde, “mennesket er alle tings mål.” Hvis han med “mennesket” mente “pornomennesket” og med “mål” mente “penismål på føromtalte menneske,” er vi igen tilbage ved pornoparodien.

Selv dengang, langt tilbage i en støvet historiebog, vidste Protagoras, at Hard BreXXXit var på vej for at oplyse sjælen. Man kan faktiske Google en masse filosoffers citater og lave dem om til pornoparodier. Albert Camus har sagt, “Integritet har intet behov for regler.” Det handler sikkert også om pornoparodier. Den mængde integritet, det forudsætter at knalde med en kvinde, der er klædt ud som Angela Merkel.

Jeg opfordrer dig på det kraftigste til at se Hard BreXXXit, så du, ligesom mig, kan lære om den menneskelige tilstand og dens multifacetterede natur. Plus, du kan også tage en spiller til den.