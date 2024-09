Nu kommer datingappen, der matcher folk baseret på deres fælles had til ting

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

En første date med en komplet fremmed involverer oftest, at begge parter skal navigere i et minefelt af emner og finde ud af, om de har noget til fælles. Men ville det ikke være meget nemmere, hvis man allerede vidste, hvad den anden person virkelig har et indædt had til? Det er tanken med Hater – en ny datingapp, der matcher folk på baggrund af, hvad ingen af dem kan fordrage.

Videos by VICE

Appen, som officielt bliver lanceret den 8. februar, tilbyder sine sortseende brugere et udvalg af emner – såsom weed, glutenallergikere og ja, selvfølgelig, Donald Trump – hvor de ganske enkelt skal swipe op, hvis de elsker pågældende ting/fænomen/person, og ned, hvis de hader den eller det eller vedkommende, til højre, hvis de kan lide det, og til venstre, hvis de ikke kan lide det. Man kan også droppe et emne, hvis man ikke har nogen holdning til det. Bagefter udvælger app’en en gruppe mennesker, som den tænker, brugeren måske er interesseret i baseret på deres delte had til bestemte emner.

Ved lanceringen vil appen indeholde omkring 2000 emner, men planen er, at brugerne på sigt skal kunne udvikle deres egne hadeemner, så det lille mindretal, der virkelig hader Beyoncé også kan opspore hinanden og få mulighed for at finde kærligheden.

Hele idéen bag Hater var, ifølge CEO Brendan Alper, en joke til at begynde med. Han fortalte The Cut, at han fik idéen, mens han udviklede sketchidéer, da han havde sagt sit job op hos Goldman Sachs for at blive comedy-forfatter. “Jo mere, jeg overvejede det, jo mere tænkte jeg: ‘Hey selvom det her bare var en sjov idé, så giver det ret meget mening’,” fortæller han.

Og det viser sig, at Alpers intuition faktisk bakkes op af videnskaben. I 2006 konkluderede Jennifer Bosson, der er socialpsykolog ved University of Southern Florida, i en række undersøgelser, at folk har nemmere ved at danne venskaber med folk, der hader det samme, som de selv gør.

Så måske kan Hater hjælpe os med kulsorte hjerter til at finde sammen?