Opskrift: Foccacia-brød

En sandwich er kun så god som det brød, den bliver serveret på. Selv hvis du bare bruger hamburgerryg fra køledisken, kan det gode brød dække over tarvelige ingredienser. Der er ikke meget brød, der er bedre focaccia, og her en opskrift så du kan sikre dine sandwich i fremtiden. Brødet her er blødt, sprødt og næsten umuligt at fucke op, hvilket måske hænger sammen med, at det bliver stegt i olivenolie.

Portioner: 12

Forberedelse: 25 minutter

I alt: 5,5 timer

Ingredienser

2 tsk tørgær

900 g hvedemel

2 spsk groft salt

1 ½ dl olivenolie

Flagesalt, efter behov

Vejledning



1. Hæld gæren i 2,5 deciliter lunken vand. Lad det stå omkring 10 minutter, til vandet begynder at skumme. Tilføj så mel, salt og 6 deciliter vand. Ælt dejen til du har en klistret, ensartet masse. Tilføj halvdelen af olien, og ælt det groft ind i dejen. Dæk den til med et viskestykke.



2. Lad dejen hæve varmt i 3-4 timer, og hold øje med den, så du sikrer dig, at den ikke flyder ud af skålen. Sørg for at bruge en stor skål, for den her dej har vokseværk.



3. Smør en høj bradepande godt og grundigt med resten af olivenolien.



4. Når dejen er hævet til omkring dobbelt størrelse, hældes den i bradepanden. Spred dine fingre og pres dejen ud mod kanten med flad hånd. Sørg for, at dejen når ud til kanterne, uden der går hul i den.



5. Tænd ovnen på 230 grader. Mens ovnen varmer op, lader du dejen hæve igen.



6. Drys godt med flagesalt udover dejen, og sæt bradepanden i ovnen, til brødet er bagt gyldenbrun. Det tager omkring 30-40 minutter.