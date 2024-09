This is Dixon: På sporet af banden, der måske slet ikke eksisterer

Den berygtede bande Dixon City Bloods blev ransaget i den berygtede politirazzia, der gik under navnet Project Traveller i 2013. Sagen førte til overskrifter over hele Canada – blandt andet om crack-rygende politikere og våbenhandel i den sydlige del af staten Ontario i Canada.

Adskillige medlemmer af banden optrådte på et meget omtalt billede sammen med den nu afdøde, tidligere Toronto-borgmester Rob Ford – hvor han angiveligt ryger crack. To af mændene på billedet blev senere skudt – den ene blev dræbt. Deres område, eller ‘turf’, Dixon er langt mindre end sit rygte. Det består kun af seks lejlighedshøjhuse i krydset Dixon Road og Kipling Avenue tæt på Torontos Pearson Airport. I kølvandet på en stor tilflytning af somaliske flygtninge i begyndelsen af 90’erne fik kvarteret tilnavnet ‘Little Mogadishu’ – og området er stadig i dag overvejende somalisk befolket.

Men det, som er blevet klassificeret som en kriminel organisation både kulturelt og geografisk, eksisterer måske slet ikke. VICE får i filmen This is Dixon et indblik i dette afsondrede miljø, og vi lærer, at beboerne aldrig har hørt om The Bloods (også kendt som The Goonies) indtil mediernes rapportering og politiets pressekonferencer om ransagelserne i 2013. De benægter ikke, at der er unge mennesker, som er involveret i våbenhandel, men de siger, at tallene på området er overdrevne og langt fra, hvad man kan kalde organiseret kriminalitet. Vi taler med playerne på gaden, de angivelige grundlæggere, dem, som er blevet fængslet som Bloods, og de medier, der er gået politiets version af historien efter i sømmene for at se, om Dixon City Bloods er en seriøs kriminel organisation, eller om den er skabt af politiet for at retfærdiggøre ransagelserne af Rob Fords tidligere højborg – eller en blanding af de to.