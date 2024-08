10 spørgsmål til en aseksuel

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Spanien



María er 28 år gammel, og hun bryder sig ikke om sex. Ikke fordi hun er ulykkelig, traumatiseret, og usikker, eller fordi hun – som mange folk tror – vil vente, til hun er gift, men fordi hun er aseksuel.



Omkring en procent af verdens befolkning betragter sig selv som værende aseksuel. I meget bred forstand betyder det, at man ikke føler sig seksuelt tiltrukket af nogen. Da María som teenager indså, at hun ikke var tiltrukket af fyre, gik hun ud fra, at hun var homoseksuel. Men da det gik op for hende, at hun heller ikke var tiltrukket af kvinder, troede hun kortvarigt, at grunden, til hun følte sig så anderledes fra alle andre, var, at hun var født i den forkerte krop – men det lod heller ikke til at være problemet.



Det var ikke, før hun blev 24 og en aften havde været ude i byen, at hun på internettet stødte på begrebet, der passede så godt til den måde, hun følte sig på. Åbenbaringen førte hende også videre til Asexual Visibility and Education Network (AVEN) – et netværk for folk, der ikke bryder sig om sex.



Jeg taler med María for at finde ud af, hvordan det føles at være aseksuel i vores overseksualiserede verden.



VICE: Hej, María. Hvad vil det sige at være aseksuel?

María: At være aseksuel betyder, at man aldrig, eller kun meget sjældent, føler sig seksuelt tiltrukket af nogen. Det er temmelig alsidigt miljø – der findes aseksuelle, som kan føle sig forelskede i andre, hvilket vil sige, de for eksempel gerne vil være i et forhold, selv om det ikke indebærer sex. Så er der andre, som slet ikke føler det. Der findes også homoseksuelle og transpersoner i miljøet. Det eneste, som aseksuelle har til fælles, er, at vi ikke føler den der trang til at gå i seng med andre.



Dyrker aseksuelle nogensinde sex, også selv om de ikke har til det?

Man skal sondre mellem to ting i den sammenhænge. Seksuel tiltrækning og seksuel adfærd. Tiltrækning er den impuls, man oplever. Det er den, der gør, at du føler dig draget mod en person. I vores tilfælde er den meget lille eller helt fraværende. Men vores kroppe reagerer stadig på visse stimuli – vi kan også blive liderlige og få orgasmer. Så der er helt sikkert aseksuelle, som vælger at dyrke sex, enten for deres partners skyld, eller fordi de godt kan nyde det, selv om de ikke føler trangen.



Der findes også aseksuelle, som er i forhold, fordi de føler sig presset til det – det er normen i samfundet. De kan sagtens være gift og have børn, men er måske ulykkelige, fordi de aldrig har haft mulighed for at sætte ord på deres følelser overfor partneren.



Findes der par, hvor begge er aseksuelle?

Ja, selvfølgelig. Der findes også masser af aseksuelle, som opsøger et fast parforhold, fordi det romantiske ideal er lige så indlejret i os som i alle andre. Der er tusindvis af måder, en aseksuel person kan være i et forhold med en person, der har normal seksualdrift. Det vigtigste er samtykke og åben kommunikation – hvilket selvfølgelig også gælder for alle andre typer forhold, men det er nok især vigtigt i et forhold, hvor den ene part aldrig føler en trang til at dyrke sex.



Onanerer aseksuelle nogensinde?

Nogle gør, andre gør ikke. Der findes aseksuelle, som ikke føler sig tiltrukket af folk, men alligevel oplever, at de bliver liderlige, og derfor kan de ty til onani. Aseksualitet handler om, i hvilken grad man er tiltrukket af andre, men libidoen kører helt uafhængigt af det. Jeg kender folk gennem AVEN, der har fortalt mig, at de onanerer inden en eksamen for eksempel, fordi det afslapper kroppen, og jeg kender også kvinder, som onanerer, inden de får menstruation, fordi det afhjælper menstruationssmerter.



Ser du nogensinde porno?

Der er mange aseksuelle, som ser porno og har deres egne fantasier. At se andre sammen og dyrke sex er en rodfæstet del af vores kultur. Hvis jeg ser en film om to mennesker, som er forelskede, så håber jeg da for dem, at de kan få hinanden – selv om jeg ikke associerer sex med kærlighed i mit eget liv. Jeg ved ikke helt, hvorfor det er sådan, men det er det. Jeg har også oplevet, at jeg er blevet tændt af scener i pornofilm eller almindelige film, men når det så sker i mit eget liv, så giver det mig aldrig lyst til at dyrke sex.



Dømmer folk aseksuelle mænd og kvinder forskelligt?

Ja. Aseksuelle mænd får skudt i skoene, at de ikke er mandige nok, eller at de bare fornægter, at de er homoseksuelle. Kvinder får tit at vide, at det er, fordi de er lesbiske eller frigide og bitre.



Hvordan reagerer folk, når du siger, du er aseksuel?

Folk tror tit, jeg lever i cølibat, men det er noget helt andet. Hvis man lever i cølibat, så føler man stadig en trang til at dyrke sex, hvor vi aseksuelle ikke oplever en trang til sex, men stadigvæk har mulighed for at dyrke sex, hvis og når vi vil. Folk er tit meget nedladende overfor aseksuelle – nogle siger, det bare er en fase, og at vi ændrer holdning, når vi en dag møder den rigtige. Jeg har før fået at vide, at det er, fordi ingen vil i seng med mig.



Oplever du, at folk behandler dig anderledes, når de finder ud af, at du er aseksuel?

Ja, helt afgjort. Nogle fyre ignorerer mig fuldstændig i byen, når de finder ud af, at der ikke er en chance for at få mig med i kanen. Andre feticherer det. Engang fandt en bekendt af en af mine venner ud af, at jeg er aseksuel, og hun blev pludselig meget nysgerrig. Jeg svarede på hendes spørgsmål, men hun afbrød mig på et tidspunkt for at sige, at hun havde en overvældende trang til at kneppe med mig. Der var ingen seksuel spænding i mellem os, før hun fandt ud af det. Hun så det som en udfordring.

Det er slemt nok for de af os, som aldrig føler begær, men det er endnu værre for aseksuelle, som måske har følt begær tidligere i deres liv. Når folk først ved det, så tror de altid, at det er lige præcis dem, som har evnen til at give os lysten tilbage.



Er du mere lukket overfor ny mennesker, du møder, fordi du ikke vil give dem et forkert indtryk?

Jeg var 17, da det gik op for mig, at jeg ikke havde det samme forhold til sex, som andre mennesker har, men dengang var jeg ikke klar over, at man kunne være aseksuel. Jeg vidste bare, at jeg ikke havde lyst til at gå i seng med nogen, og derfor virkede jeg nok kold på andre. Jeg kyssede aldrig folk eller gav krammere. Jeg ville helt sikkert ikke give det forkerte indtryk. Jeg troede, at de ville forvente noget af mig, hvis jeg gjorde. Men som jeg blev ældre og mere erfaren og begyndte at sætte ord på mine følelser, blev jeg også meget mere åben og ærlig overfor folk i mit liv.



Er det underligt at leve i et overseksualiseret samfund og slet ikke føle seksuelt begær?

Jeg er vokset med det, så jeg er vant til det. Der har selvfølgelig været tidspunkter, hvor jeg har følt mig akavet, fordi jeg ikke har reageret på visse ting, som det forventes, man gør. Jeg kan huske engang, hvor jeg hang ud ved et busstoppested sammen med nogle venner, der begyndte at tale om en reklame med med letpåklædt mandlig model. Jeg blev meget bevidst om, at jeg slet ikke havde lagt mærke til den. Og når jeg i dag ser en film, hvor to karakterer har sex, uden der er nogen særlig grund til det – altså, når det ikke har noget med handlingen at gøre – så har jeg svært ved at se meningen med det.