Tia Lisas opskrift på hjemmelavede hvedetortillaer

Portioner: 12

Total: 1 time

Ingredienser

440 g hvedemel, plus lidt ekstra mel til at forme tortillaerne

110 g usaltet smør

2,5 dl varmt vand

1 tsk salt

Vejledning

1. Hæld mel og salt i en skål. Brug fingrene til at blande smørret sammen med melet, indtil smørret er blevet til små klumper. Tilføj 2,5 dl varmt vand, og bland det sammen indtil det er fugtigt men ikke klistret.

2. Del dejen op i 12 lige store kugler. Placér dem på et stykke bagepapir og dæk dem til med et viskestykke. Lad dem hvile i 10 minutter.

3. Strø lidt mel ud på en plan flade, og brug en kagerulle til at lave kuglerne til pandekager, der er 15 cm i diameter.

4. Sæt en flad pande på blusset ved medium-høj varme og tilføj tortillaerne. Vend dem én gang, indtil de er en smule brunede og luftige. Det tager cirka 2 minutter på hver side. Læg dem over på et skærrebræt og dæk dem til med et viskestykke, så de ikke mister varmen. Gentag processen med resten af kuglerne.