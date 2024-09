Tidligere McDonald’s chef forudser at lavtlønnede blivet erstattet af robotter

Når vi i fremtiden bliver jagtet af vores robotherskere, så er det os selv, vi skal skyde skylden på. Det startede med, at firmaerne ikke ville betale folk for at tage telefonen. Resultatet af det var automatiske kundeservice telefonsvarere. Så var der ingen, der ville interagere med andre mennesker over telefonen og derfor opfandt man Just Eat. I dag har vi Siri, robottjenere i Kina, og nu advarer en tidligere administrerende direktør i McDonald’s os mod den kommende robotrevolution.

I en samtale med Fox Business Network argumenterede Ed Rensi for, at det arbejdende folk har brug for en form for beskyttelse fra en industri, der bliver mere og mere fjendsk. De talte om den foreslåede stigning i den amerikanske mindsteløn, en stigning der vil hæve lønnen til 15 dollar (omkring 100 kr), og Rensi forudsagde, at en stigning i mindstelønnen ville resultere i massefyringer. Nå ja, og til den pris kunne man jo også bare hyre en robot til at udføre arbejdet i stedet.

“Jeg var til restaurationsmesse i går, og når man ser de de robotprodukter, der er på vej, går det hurtigt op for en, at det er billigere at købe en robotarm til 35.000 dollar (230.000 kroner) end at betale et ineffektivt menneske 15 dollar i timen for at pakke pommes frites. Det er noget nonsens, det er ekstremt destruktivt og inflatorisk, og det vil forårsage massive jobtab i det her land, og i et tempo vi ikke har set før, ” sagde Rensi.

Han mener, at indsatsen for at hæve mindstelønnen er en større sammensværgelse anstiftet af Demokraterne, som han ydermere mener vil holde folk på arbejdsløshedsunderstøttelse.

Men robotarbejdere er ikke nødvendigvis så effektive, som man antager. I Kina for eksempel, hvor robottjenere var på nippet til at overtage branchen, var en restaurant nødt til at fyre de ansatte robottjenere, fordi de ikke var i stand til at varetage selv simple opgaver som at hælde varmt vand i en kop. På trods af det har Pizza Hut nu også ansat en robottjener på en af deres restauranter.

Og på nogle McDonald’s restauranter er man nu begyndt at eksperimentere med bestillingsautomater, der gør det muligt for dem at skille sig af med forbistrede, levende mennesker, der har brug for både “sundhedsforsikringer” og “løn”. Hvis robotterne overtager både køkkenet og bestillingsskranken, bliver det i fremtiden svært at adskille en restaurant fra en snackautomat.

Og selvom Rensi advarede mod et fremtidigt skræksscenarie, så virker det uundgåeligt at flere og flere af de opgaver, der i dag bliver udfør at medarbejdere, vil blive automatiseret. Allerede nu findes der robotbartendere og robotter, der kan lave krabbe bisque – fritter bør derfor ikke være et større problem for robotterne.

Rensi mener, at robotternes indryk i restaurationsbranchen bør bremses. Problemet er jo også, at når man overlader kontrollen med fritterne til en robot, har robotten pludselig mulighed for at nægte at udlevere dem. Og det lyder som et trist fremtidsscenarie, og som en dør vi ikke bør åbne.