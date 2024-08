Tidligere indsatte fortæller om deres værste cellekammerater

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Den største frygt, når man skal i fængsel, er det ukendte. Med mindre det ikke er første gang, har man ingen anelse om, hvad der venter på den anden side af fængselsmurene, og man ved ikke, om det er en ”feriekoloni”, som medierne nogle gange antyder eller et helvede, som de samme medier også påstår. En af de største usikkerheder er cellekammerater. Inden man skal ind, aner man ikke, om man skal dele celle med en person, som til trods for sine forbrydelser er afslappet og hyggelig at være sammen med eller er fuldkommen utilregnelig.

Der er nogen, der tror, at de indsatte bor sammen med den samme person i al den tid, de er inde, men faktisk er det ikke unormalt, at man kommer til at bo sammen med op til 20 forskellige personer i løbet af en kort eller mellemlang afsoning. Det sker tit, at indsatte bliver overført til andre fængsler eller flyttet, fordi de skal i retten, og så står der en seng ledig. Jeg ville gerne finde ud af, hvordan det er at være tvunget til at dele et lillebitte rum med en person, som man helst vil være foruden, så jeg kontaktede nogle tidligere fanger og bad dem beskrive den værste, de har boet med. Jeg talte med den tidligere bankrøver Jack Hill, Shaun Attwood, som havde forbrudt sig mod narkotikalovgivningen, Leslie Abrokwaa, som sad inde for besiddelse af våben og røveri, inden han lagde sit liv om og kom ind på Cambridge Universitet og til sidst den tidligere røver Tommy. Her er, hvad de sagde.

Jack Hill sad inde i 14 måneder, væbnet røveri

Jack Hill nyder en øl efter at være på fri fod igen. Privatfoto

Jeg sad inde med en fyr, som havde angrebet en ambulancefører, da han var fuld og uregerlig. Han var tidligere soldat og havde PTSD. En dag, kort efter Ringenes Herre havde været i fjernsynet, begyndte vi at skændes om elvere. Han sagde, ”vidste du, at Tolkien har opfundet hele ideen om elvere?” Det er jo overhovedet ikke rigtigt, så jeg svarede, ”han opfandt ikke elvere som sådan. Han opfandt kun de elvere, der er med i Ringenes Herre og opfandt deres helt eget sprog.” Hans reaktion var, ”luk den fucking dør, lige nu!” Jeg vidste, det var fordi, han ville slås, så jeg gik med til det. Så var der en del vold. Mens jeg vendte mig om for at lukke døren, sprang han på mig og lukkede armen omkring min hals. Så kvalte han mig, mens han tæskede på mig og råbte, ”du tager fejl!”

Hele afdelingen samlede sig udenfor vores celle og forsøgte at få et glimt af slåskampen gennem den lille sprække i døren. Min cellekammerat tæskede mig sønder og sammen, indtil han blev træt og stoppede. Jeg havde fået hjernerystelse, og mit hoved var helt smadret. Jeg havde også mærker på halsen, men jeg så det alligevel som en sejr, fordi jeg ikke bare havde trukket følehornene til mig. Jeg vidste, jeg havde ret, og han blev nødt til at blive voldelig, fordi han ikke havde nogle ordentlige argumenter. Da han var faldet til ro, ville han ikke snakke om, hvad der var sket. Han virkede mere berørt af det end mig. Han var ikke den samme bagefter.

Shaun Attwood sad inde i seks år for at sælge stoffer

Shaun Attwood. Privatfoto.

Min værste cellekammerat var berygtet for at bryde ind i folks huse og torturere dem. Før han endte i fængslet, havde han kidnappet pushere og knust deres knæskaller med en hammer. Han ville ikke bo sammen med mig, fordi det var min første tur i fængslet, og jeg ikke havde nogen erfaring. Vi passede heller ikke særlig godt sammen. Han var glad for at ryge meth, skyde noget heroin og lave ulovlige fængselstatoveringer, mens jeg bedre kunne lide at bruge min fritid i cellen på at læse og skrive.

Den aften jeg flyttede ind, sagde min nye cellekammerat, ”jeg har en hængelås i en sok. Jeg kan smadre dig med den, når du sover og slå dig ihjel, lige når det passer mig.” Han ville ikke angribe mig direkte, for han var kommet i problemer for nyligt og ville ikke tiltrække mere opmærksomhed. Han sad inde for at have lavet en selvbestaltet domstol for en sexforbryder, som var endt med, at den påståede voldtægtsmand var blevet stukket ned adskillige gange. For at undgå at komme i flere problemer med vagterne, fik han en kæmpe nynazist til at smadre mig, da jeg var på vej hen til et besøg.

Da jeg kom tilbage til cellen efter besøget, var min cellekammerat skudt af på meth og opførte sig helt sindssygt. Han viste mig hængelåsen, som han ville knuse mit hoved med. Jeg fik til sidst min mor til at kontakte den britiske ambassade, som kontaktede fængslet og fik mig flyttet, for jeg var bange for, at han ville slå mig ihjel. Heldigvis gjorde hun det uden at sige noget om, at min cellekammerat havde truet mig, så jeg slap for at blive betragtet som en stikker. Det var en ekstremt stressende oplevelse, og jeg håber, det kan være en advarsel til alle dem, der overvejer at bryde loven.

Leslie Abrokwaa sad inde i tre og et halvt år for væbnet røveri

Leslie Abrokwaa på Cambridge University. Privatfoto.

En af mine cellekammerater havde ikke den bedste hygiejne og gik ikke særlig tit i bad. Jeg blev nødt til at konfrontere ham med det flere gange, for det påvirker virkelig en, når man er fanget i det samme lille lokale med nogen. Nogle folk i fængslet gider ikke vaske sig og bruger bare deodorant i stedet. Efter et par dage tager stanken til, og det bliver ret slemt.

Ham her var varetægtsfængslet, og hans sag var stadig for retten. Jeg tror, han var ret stresset over sagen, så han passede ikke rigtig på sig selv. Så jeg sagde det til ham, “vi skal bo her begge to. Hvis du var i din egen celle, kunne du gøre, hvad du ville, men vi er to. Du bliver nødt til at få styr på det.” Til sidst fattede han det og begyndte at gå i bad. Vi blev faktisk ret gode venner bagefter, men man er ikke særlig fed at bo sammen med, hvis man ikke går i bad.

Tommy, sad inde i 29 måneder for forskellige forbrydelser

Tommy. Privatfoto.

Min værste cellekammerat var ikke den værste, fordi han var nederen, men på grund af den måde andre behandlede ham på. Han var en svag fyr, som blev mobbet. Fyren i cellen ved siden af var fucking ond – og jeg kalder normalt ikke folk onde. Han hadede min cellekammerat, og han sad vågen hele natten og slog ting mod hinanden og truede ham. Det var underligt, for han satte også sig selv i et dårligt lys, og alle sagde, han skulle holde sin kæft, men han blev ved bare for at skræmme ham her. Mobberen kom ud af sin celle med store, sorte rande om øjnene, fordi han ikke havde sovet, men han var ligeglad, så længe han kunne få lov til at terrorisere den stakkel. Min cellekammerat var fanget og kunne selvfølgelig ikke slippe væk derfra. Han kunne ikke gøre andet end at leve med det. Til sidst blev det for meget for ham, og han tog sit eget liv. Det var helt sikkert den værste cellekammerat.



