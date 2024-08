Bandidos’ tidligere præsident skyder ‘Kriger’-finalen ned

Nu er TV 2’s dramaserie ‘Kriger’ nået til vejs ende. Nye tal fra Gallup viser, at over en halv million tv-seere har fulgt med i serien, oplyser TV 2 i en mail. Dertil skal lægges et ukendt antal seere, der på TV 2 Play også har fulgt den plagede eks-soldat CC, som i løbet af 6 afsnit forsøger at infiltrere det danske rockermiljø med rockerkongen Tom i spidsen.

Da virkelighedens rockerverden er hermetisk lukket for offentligheden, er det svært at vide, hvor realistisk serien egentlig er. Ifølge sidste års rapport fra Justitsministeriet blev der i perioden 2009 til januar 2017 registreret 3.593 rocker- og bandemedlemmer. Men tallene viser samtidigt en stor udskiftning blandt medlemmerne.

En af dem, der har vendt rockerlivet ryggen, er tidligere Bandidos-præsident og Krigsminister for Europa fra 2006 til 2012, Lars Olesen. Efter et kortvarigt medlemsskab af banden Loyal To Familia (LTF) lever han nu i eksil i Dubai, fordi han er kommet i bad standing hos sin gamle rockerklub.

Lars Olesen har både anmeldt de første afsnit af Kriger for VICE og givet en midtvejs-status. Nu gælder det finalen.

Lars Olesen i fuld uniform, dengang han var præsident for Bandidos. Privatfoto

Hej Lars. Så er vi nået til sjette og sidste afsnit. Hvad synes du om afslutningen på Kriger?

Lars Olesen: Jeg synes faktisk ikke, den er særlig god, og jeg kan kun give den tre stjerner, hvilket er det laveste, jeg har givet i mine anmeldelser. Igen, som jeg hele tiden har haft problemer med i løbet af serien, synes jeg, action-scenerne generelt er svage, og det er de også i finalen. Og så er der for mange helt elementære problemer med afsnittet.

Altså, scener der er urealistiske?

Ja, der hvor rockerlederen Tom og muldvarpen CC under en meget dårlig actionscene bliver jagtet af politiet og ryster dem af sig. Der sidder de i bilen og hygger sig, og Tom joker med, at han er Københavnermester i gokart tre år i træk. Det er usandsynligt, at man ville opføre sig sådan i situationen. Tro mig, der sidder du ikke komfortabelt og fortæller en lille joke, det virker lidt for barnligt og malplaceret i en så alvorlig situation, hvor man risikerer at blive skudt. Der har man en anden mine på.

Det lyder som om, du selv har prøvet det?

Ja, jeg har selv været i en situation med skyderier, og der ved jeg godt, hvordan man opfører sig. Der er adrenalinen oppe at køre, der er man jo tændt, der er man en kriger – man fyrer ikke jokes af.

Men hele præmissen med, at politiet i en biljagt forsøger at stoppe Tom for et mord, mens han, med deres viden, er på vej til et varelager med en masse narko, synes jeg også skulle være løst bedre. Politiet er selvfølgelig ikke så dumme, at de kan ignorere, at manden er i færd med at lede dem til en kæmpe narkofangst, så jeg synes, serien kunne blive mere kontroversiel, hvis politiet her havde sagt: “Vi er godt klar over, vi kan knalde ham for mord, men vi venter med at anholde ham, så vi kan få varerne.” Det havde spillet bedre.

Lars Olesen på skydebanen. Privatfoto

En anden helt urealistisk scene finder sted ombord på en båd, hvor Tom er desperat og vil købe nogle varer af en narkobaron, som presser ham til at betale en masse penge lige nu og her. Det gør Tom så på en mobil, og det ville aldrig ske i virkeligheden. Hvis man laver sådan en overførsel, ville alle alarmer ringe, og jeg tænker heller ikke, at han har så mange penge på bankbogen. I virkeligheden ville man i stedet lave et snedigt system, der ikke direkte ville kunne forbindes til bagmændene, så varerne ikke ville kunne forbindes med personerne. Det mest almindelige er, at det foregår med kontanter.

Den narkobaron, Tom overfører penge til, er en figur kaldet Vildmanden, der styrer alle de øverste rockere. Er han en ægte person?

Nej, det er den kunstneriske frihed, der bliver brugt, men jeg synes faktisk, det er okay at bringe ham ind i serien. Han symboliserer jo det her med, at det er pengene, der taler og giver magt. Faktisk vil jeg sige, at det er en mulighed, at en person med rigtig mange penge kan få meget indflydelse. Det handler ikke om moral og holdninger, men om penge – ligesom det også gør i andre miljøer end de kriminelle.

Tom er rockerkonge for Wolves. Er han realistisk fremstillet gennem serien?

Tom er en hård banan, han er meget barsk og skyder folk, som ikke gør, som han siger. I virkeligheden, hvis du spørger mig, er den typiske rocker meget svagere. Jeg synes, at der er mange, der lader sig vildlede ind i den verden. Uanset hvor stærk du er, gør det miljø dig svag, du bliver inficeret med svaghed. Det er kokain, løgn og bedrag. Jeg oplevede selv, hvordan jeg blev svag, men det ville jeg ikke acceptere. Derfor ville de gøre alt for at banke mig på plads, jeg var et problem, så jeg skulle ned med nakken.

I serien siger Tom om broderskabet i rockerklubben: “Vi giver dig et liv, og hvis du fucker med os, tager vi dit liv.” Hvad tænker du om det citat?

Broderskabet er lige netop dét, Bandidos bliver solgt på. Jeg synes, medierne og serier som Kriger har et medansvar for det billede, der bliver dannet af rockerne, og som gør, at de fleste nok har en forestilling om, at rockere er stærke og har et sammenhold. Se bare Kriger, hvor rockerbossen Tom fremstilles som en utrolig stærk person. Men det er bare ikke det sande billede. Jeg mener, at mange rockere er lavtuddannede, har flokmentalitet, er dårligt begavede, måske lidt fedladne og slappe. Dem, der ikke kan lyve eller bedrage, de forsvinder hurtigt væk fra alt det her, fordi de hurtigt indser, at de ikke hører til. Selvfølgelig er der enkelte undtagelser, men dette er min vurdering af det generelle billede af en rocker.

Du var jo selv rockerpræsident og Krigsminister i seks år, så hvad siger det så om dig?

Ja, jeg var med i rigtig mange år, og jeg prøvede faktisk på at vende det rundt, tippe den rådne mentalitet af pinden og få den ud. Men til sidst kunne jeg jo godt se, at det var en umulig opgave. Så ville jeg bare sidde som en eller anden kransekagefigur på noget, jeg ikke kunne stå inde for. Til sidst indså jeg, at jeg ikke ville kunne vinde. Jeg var for grøn og havde ikke været nok år i miljøet til at se, hvor indspist det var.

Hvad skete der så, da du havde indset, at du ikke kunne vinde?

Så begyndte jeg at være en trussel i deres øjne, og i den periode kunne jeg være kommet rigtig galt afsted mange gange. Jeg vidste, at de var parate til at slå mig ihjel, selv om jeg var en mod 200, en situation, hvor selv de største tøsedrenge ville sige “det her er ikke okay, han er alene, det er for pinligt og æreløst”.

Jeg var i fængsel for indsmugling af hash, hvor jeg så kom ind i LTF (Loyal To Familia), og så blev man pludselig rigtig bange for mig igen. Få dage forinden havde mange af Bandidos-medlemmerne i fængslet ellers stået og sendt mig truende blikke, når jeg var på gårdtur, men i det sekund jeg kom ind i LTF, kom de over til vinduet ud mod gården og sagde “tillykke, tillykke, hvor er det fedt”. Det siger også noget om råddenskaben.

Du blev jo medlem af LTF, da du forlod Bandidos. Var deres broderskab også råddent?

Nej, jeg oplevede, at de har et tættere bånd. Jeg var dog blevet meget desillusioneret af det, jeg mødte i Bandidos, og jeg troede ikke længere på den her broderskab-tanke, så uanset hvor stærkt og godt det broderskab var, var jeg ikke interesseret. Jeg endte med at blive helt ligeglad og tænkte, at selv om det kommer til at koste mig noget, gider jeg ikke mere. Jeg er helt ude.

Jeg har hørt, at flere, der har set Kriger, synes, at skuespiller Lars Ranthe er lidt lækker som den trænede rockerkonge, Tom.

Er det noget, du har oplevet med kvinder, når du kom iført rockervest i byen?

Jeg var stort set aldrig iført vesten og havde det egentlig, som jeg gerne ville have det, før jeg blev Bandidos, men ja, det blev på en eller anden måde lettere at få kontakt til kvinder. Det er nok lidt det her med naturens lov, hvor nogle kvinder tiltrækkes af, at man er lidt macho.

På en anden måde blev det dog sværere, for der er også mange kvinder, som man ellers ville have fået kontakt til, der tager afstand fra rockere. Og det er jo tit de kvinder, der er sofistikerede og fantastiske, som du så ikke får fat i, mens andre typer kvinder, som du ikke ser så meget ide i, bliver mere tilgængelige og nemme at få fat i, når du går i byen.

Har du selv prøvet at blive afvist af kvinder, fordi du var rocker?

Jeg vil lige gøre opmærksom på, at jeg ikke er typen, der er på konstant jagt efter kvinder, men det er korrekt, at jeg er blevet blankt afvist af nogle af dem, som jeg fandt mest interessante. Det var jo to vidt forskellige liv, vi havde, og det forstod jeg godt. Moderen til mit barn var også fra en anden verden, men det fungerede heller ikke, vi var to forskellige steder.

Privatfoto

Senere fandt jeg så nålen i høstakken, en kvinde jeg gerne ville have, som ville have mig, og som opfyldt de behov, jeg havde. Lige fra da jeg så hende, var det bare lige noget for mig. Hun havde de rigtige værdier, samtidig med at hun måske var lidt tiltrukket af macho-delen og kunne lide, at jeg var lidt tough. Det var slet ikke sådan, at jeg skulle gå og være en hård banan, når jeg var sammen med hende, men jeg havde en fornemmelse af, at hun altid følte sig tryg med mig.

Men så mødte jeg alle de her problemer med Bandidos, som eskalerede, uden at jeg ville involvere hende i det. Til sidst var det så slemt, at jeg var nødt til at sige, “den her verden er du ikke bekendt med, og den skal du ikke leve i”.

Det må have været hårdt?

Det var skide svært, det gjorde ondt på mig, for jeg elskede hende og elsker hende stadig, og det blev gengældt. Det havde været nemmere, hvis vi var blevet trætte af hinanden, men sådan var det ikke. Det var meget svært, da hun sagde “Lars, der er ikke noget galt med dig. Det vil jeg have, at du skal vide, men jeg kan heller ikke det her.”

Nu lever jeg i eksil, og jeg kan mærke, at det med hende har gjort mig endnu hårdere indeni. Jeg er sværere at såre nu. Jeg kan bedre leve med de tab, jeg får, fordi mit hjerte er blevet til sten – men det er jo også et tab i sig selv. Jeg ved godt, min situation ikke er slem i forhold til folk, der sulter i Afrika, men man er jo nødt til at forholde sig til den virkelighed, man er i.

Så ja, det her rockerliv har haft den kæmpe konsekvens, at jeg mistede min store kærlighed. I stedet kæmper jeg for at overleve, og jeg er iskold. Der skal virkelig meget til nu, før jeg bryder sammen. Jeg har da også været helt derude, hvor jeg har tænkt “gider jeg det mere?” Men jeg kæmper for min søn. Og lige nu har jeg slet ikke behov for en ny kæreste, for jeg har ikke noget at give af, jeg skal bare overleve.

6. og sidste afsnit af Kriger vises i aften på TV 2, mandag 12. november kl. 20.00

