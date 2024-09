Til landsbyfestival i Guatemala med hestevæddeløb og fuldskab

Hvert år i slutningen af oktober afholder de mayanske landsbyboere i Todos Santos, Guatemala en ugelang abefest for at fejre deres uafhængighed fra Spanien. Efter flere dage med druk, dans og begrænset søvn konkurrerer byens modigste mænd mod hinanden i et hæsblæsende, fordrukkent hestevæddeløb.

Det er ikke ualmindeligt at se en stangstiv rytter blive kylet ud af sin sadel og lande på halsen eller at se nogen blive trampet på af en anden deltagers hest. De fleste år er der mindst en rytter, der mister livet i væddeløbet. Men når man har måttet lide under århundreder med folkemord, der blev udført først af spanierne og dernæst af guatemalanernes egen regering, så er fuld og fri på hesteryg ikke den værste måde at forlade tilværelsen på. Det er i det mindste på deres egne betingelser.

