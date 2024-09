​Tillykke, bumsefjæs: Du kommer til at leve længere og se bedre ud end folk uden akne

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Alle skal se lidt fedtede og plettede ud i teenageårene. Det er et overgangsritual. Nogle af os er selvfølgelig så uheldige at blive ramt af voksenakne i tyverne og er tvunget til at gå rundt som voldsomt overdimensionerede pre-teens med bryster og dokumentmapper.

Hvorfor bliver vi diskrimineret fra naturens side? Ingen ved det. Men det er videnskabeligt bevist, at vi, der er velsignet med kronisk pizzafjæs, i høj grad kan være det på grund af hormoner, sukker og stress over vores usle liv.

En fordel, som jeg konstant er selvtilfreds over, er, at enhver dermatolog, der er noget værd, vil fortælle dig, at folk med fedtet hud får rynker meget senere i livet. Og nu har en ny undersøgelse fundet frem til præcis hvorfor: Celler hos folk med akne har en indbygget beskyttelse mod at ældes, der øger deres chancer for både at se bedre ud senere i livet og at leve længere.

En undersøgelse af hvide blodceller hos berørte individer viser, at de har længere beskyttende kapsler for enden af deres kromosomer. Disse kapsler – kaldet telomer – er i bund og grund kromosom-svaret på de der plastikting, der forhindrer snørebånd i at flosse. Forskningen viser, at aknelidende har betydeligt længere telomer og derfor også rig mulighed for at leve længere.

Forskeren bag projektet, Simone Ribero fra King’s College i London, siger: “I mange år har dermatologer slået fast, at huden hos folk med akne ældes langsommere end hos dem, der aldrig har haft akne. Det er set i klinisk sammenhæng, men årsagen til det har hidtil været uklar.”

I undersøgelsen fremhæver researcherne et gen-netværk, der hedder p53, som regulerer “programmeret celledød”, som er en form for celleselvmord. Når telomer bliver for korte, kan det sætte gang i en proces, der fører til programmeret celledød. Det blev bevist, at p53-netværket var mindre aktivt i huden hos folk med akne, selvom det stadig er noget, der er ved at blive undersøgt.

Jeg har dog ikke specielt meget lyst til at høre resultaterne fra den videre undersøgelse. Lige nu er jeg lykkeligt sikker i min tro på, at jeg kommer til at være evigt ung, og det kan du ikke gøre noget ved.

