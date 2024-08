Tillykke, Herrensauna: Tre år med episk techno-hedonisme i Berlin

Artiklen er oprindeligt udgivet af i-D Tyskland

Sveden drypper ned fra loftet, og luften hænger tungt om raverne på dansegulvet, hvis ben bliver trættere og trættere, men selv om solen står op udenfor, er atmosfæren fortsat ekstatisk. Den scene er taget direkte ud af Berlins Herrensauna-fester.

Modsat en rigtig herresauna, hvor der selvfølgelig kun er adgang for mænd, så er alle velkomne til Herrensaunas fester. ”Det er meget mere interessant at udvide ideen om, hvad en queer og frisindet fest kan være,” forklarer Jordan Davidson, der er en af grundlæggerne bag Herrensauna. I alle klubbens hjørner og afkroge kan du eksperimentere med seksualitet og identitet eller bare danse dig selv ind i ekstase. Det hele sker til et lydtapet af eksperimenterende musik skabt af undergrundskunstnere og tung, tung techno.

For at markere Herrensaunas tre-års fødselsdag ser vi tilbage på festerne sammen med bookeren Jordan Davidson og resident dj’s Nicolas Maxim Endlicher og Cem Dukkha.

Et billede af den særlige Herrensauna-bomberjakke. Foto: George Nebieridze.

Hvordan vil I beskrive følelsen af at holde den første Herrensauna-fest?

Jordan: Vi har altid været ret selvsikre. Jeg overvejede aldrig, at det kunne ende som en katastrofe.

Cem: Der var ikke så meget at bekymre sig over – det var en lille klub, og vi regnede kun med, at vores venner ville dukke op. I begyndelsen var det slet ikke meningen, at det skulle blive så stort, som det er blevet.

Nicolas: Det føltes meget intuitivt, og vi gjorde bare det, der føltes rigtigt i øjeblikket. Vi forstod slet ikke, hvor kæmpestort det ville blive. Når vi laver noget i dag, lægger vi meget mere omtanke i det – sådan var det ikke dengang.

Cem slapper af med hovedet i Enyos skød. Foto: Nicolas M. Endlicher.

Herrensauna er ikke længere kun et Berlin-fænomen. I eksisterer i flere lande nu og blev for nylig inviteret til at spille i Kisloty i Sankt Petersborg i Rusland.

Cem: Vi prøver at få Herrensauna ud, hvor vi kan.

Jordan: Det er interessant at se, hvordan små Herrensauna-samfund blomstrer op andre steder. Det er flatterende, når en booker fra en almindelig klub rækker ud, fordi vedkommende ved, at man er et navn, der tiltrækker mange mennesker. Men det handler ikke om at køre en masse Berlin-folk ud til et andet sted. Det er mere sådan: “Okay, det her navn har en vis pondus, og det betyder noget andre steder.”

Nicolas: Jeg bryder mig ikke om at bruge ordet fænomen, men folk over hele verden er blevet opmærksomme på det, associerer det med en vis frihed og vil gerne være del af det. Det er derfor, de inviterer os.

Et darkroom med kondomer inden et show. Foto: George Nebieridze.

Hvad betyder fællesskab for jer?

Nicolas: At man respekterer hinanden. Man mødes på samme niveau uden at dømme hinanden – især inden for queer-scenen, fordi man allerede får så meget lort fra omverdenen. Man kan være sig selv og god mod andre på samme måde.

Cem: Man kan eksperimentere med sig selv uden at blive dømt af andre.

Jordan: Det er interessant at se billederne af folk, der går amok og er frie. Sådan er livet jo desværre sjældent – Herrensauna er en pause fra det. Jeg kender mange folk, der er kommet til Berlin med en masse fucked up historier i baggagen. Mange kommer fra steder, hvor et initiativ som Herrensauna er utænkeligt.

Nicolas og Cem prøver at få et sæt til at køre uden monitor, efter forstærkeren er eksploderet. Foto: Ana Tabatadze.

Hvad har de sidste tre år givet jer på det personlige plan?

Jordan: Jeg har lært at arbejde sammen med andre og respektere andres beslutninger. Jeg har også fået fornyet respekt for DIY-filosofien. Vi har til tider arbejdet døgnet rundt for at gøre klar til en fest. Man føler, man har et ansvar over for gæsterne. De skal more sig og være glade.

Nicolas: Det har hjulpet mig med at se skønheden i ting, lige meget hvor beskidte de ser ud udefra. Skønhed findes i mange forskellige ting. Lige meget, hvor meget man har set, så bliver man stadig overrasket over noget, der hele tiden har været der, men som man bare ikke har lagt mærke til. Jeg er meget mere åben over for folk og alle mulige ting.

Jordan: Jeg er blevet meget mere accepterende.

Cem: Vi har lært at omfavne folks opførsel og tage den for, hvad den er.

Portræt af musiker og performancekunstner Lyra Pramuk. Foto: George Nebieridze.

Er der et uforglemmeligt øjeblik fra de sidste tre år, som I godt kunne tænke jer at opleve igen?

Jordan: Der var den aften, hvor The Empire Line optrådte. Frontmanden squattede på cdj’erne, og han rørte næsten loftet med hovedet. Han har en baggrund inden for noise og optrådte live til et techno-set. Hans stemme fik forstærkeren til at eksplodere… men han blev bare ved, smadrede mikrofonen mod sit ansigt og stødte hovedet mod loftet. Det var ligesom et hardcore-show til et queer-rave. Loftet dryppede af sved, og stroboskoplyset flimrede – man vidste bare, at det var en enestående oplevelse. Det var noget helt særligt. Det var så særligt, at de opkaldte et track efter Herrensauna.

Cem: Jeg husker alle de musikalske højdepunkter. Et af mine personlige højdepunkter var, da jeg dj’ede inden DVS1, som altid har været en stor indflydelse. Det var faktisk samme aften som den, Jordan nævner. Det var tydeligt, at han var helt rystet over, hvor fed festen var, og det var et kæmpe kompliment, fordi han er resident på Berghain.

Nicolas: Det var også spændende, fordi forstærkeren sprang, og der var ingen monitor på scenen. Vi vidste slet ikke, om det ville fungere, før han kom. Det var ét stort rod: der var helt pakket, alle storsvedte og dansede, mens de var helt fucked op.

Jordan: Men det gav os også en mission. Jeg tror, festen varede 19 timer – det var den længste nogensinde. De fleste oplever Herrensauna som et afbræk fra rutinen i livet – et safespace. Der er altid nye ansigter, som dukker op, og det er det, der får hjulene i det berlinske natteliv til at dreje rundt. Vi vil bare gerne lave noget fedt for de folk.

Nicolas: Det har altid været vores primære motivation. Det har aldrig ændret sig.

Scroll ned, og se flere billeder fra de legendariske aftener med Herrensauna.

Danske Isak Hansen, bedre kendt som Iron Sight, optræder i sommeren 2016 som del af The Empire Line. Foto: George Nebieridze.

Et par venner nyder morgenen i gårdhaven. Foto: George Nebieridze.