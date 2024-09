Timballo er carbonara og lasagnes dekadente bastardunge

Bevæger man sig ind på en italiensk restaurant, står man lynhurtigt overfor den gastronomiske version af Sophies valg: lasagne eller spaghetti carbonara?

Selvom begge retter indeholder pasta, inkorporerer ost, og er yderst kalorietunge, så har de derudover ikke så meget tilfælles. Medmindre, selvfølgelig, at man pludselig befinder sig ansigt til ansigt med timballo di pasta.

Dette smukke stykke cremet, kalorieholdigt paradis byder på det bedste af to verdener. Den er badet i marinara sauce og proppet med ost, men den indeholder også flere lag med skinke og bechamelsauce, og det hele bindes sammen med piskede æg og parmesan.

Denne opskrift vil få dig til at stige op gennem en sky af mozzarella blot for at opnå total pasta oplysning. Endnu engang sejrer kollektivet over individualismen.