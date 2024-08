Timothée Chalamet og “Fiji water woman” var konge og dronning ved årets Golden Globes

Artiklen er oprindeligt udgivet af i-D USA

Det er efterhånden noget af en opgave at stikke ud på den røde løber. Hvordan overgår man for eksempel Ezra Miller iført verdens største dynejakke? Eller hvad med Rihanna, dengang hun dækkede sine brystvorter med Swarowski-krystaller?

Det er svært. Barren er sat helt utroligt højt, og der er ikke plads til fejltrin. Heldigvis har vi to stjerner, som er klar til at tage teten, og i søndags fejede de benene væk under Golden Globes-prisuddelingerne.

Glemt alt om de nominerede skuespillere og filmmagere, vi er selvfølgelig mere interesserede i at snakke om Timothée Chalamet og vanddamen.

More photos of Timothée Chalamet at the Amazon Prime Video's Golden Globe Awards After Party! pic.twitter.com/zDLD1U8Dwl — Timothée Chalamet Updates (@tchalametupdate) January 7, 2019

Ok Fiji water girl, a star is born. You’re the true winner of golden globes. pic.twitter.com/YN4h5jvbEi — Kim Chi (@KimChi_Chic) January 7, 2019

Hvorfor de to? hører vi dig spørge. For det første, så var Chalamet, vores herre og frelser og internetikon, iført et superskarpt sort og funklende stykke seletøj. Korsettet, som han bar over en stilet sort trøje, er fra Louis Vuitton, designet af selveste Virgil Abloh, og båret til topkarakter af Chalamet, som nærmest omgående fik Twitter til at gå i selvsving.



Som om det ikke var nok, så havde Beautiful Boy-skuespilleren sin mor med til prisuddelingerne, som selv var klædt skarpt på.

https://twitter.com/ughvirtuemoir/status/1082094800415772672

Just wanna make sure you're ending your night with as much Timothée Chalamet content as possible. #GoldenGlobes pic.twitter.com/7QBpEokqpI — MTV (@MTV) January 7, 2019

Stor applaus til Chalamet, som lige akkurat præsterede at vinde over Lady Gaga, svøbt i Valentino, som aftenens bedst klædte kendis. Men hvis vi skal være helt ærlige, så var aftenens absolutte højdepunkt vanddamen. Bare se her:

https://twitter.com/i/moments/1082101377633927168

Kvinden, der både serverede tågede blikke til kameraerne og Fiji-vand til stjernerne, lykkedes med at fotobombe en lang række kendisser på den røde løber, mens hun stod med sin bakke med Fiji-vand (firmaet sponsorerer Golden Globes). Efter at være blevet udpeget blandt de mange billeder fra ceremonien er hun blevet en større stjerne end nogle af skuespillerne til stede. Som en anden Mona Lisa med en bakke mellem hænderne er hun gået direkte fra vandpige til megastjerne uden at sige så meget som et ord. Og fordi det er 2019, har hun allerede affødt en masse memes og en parodikonto på Twitter.

The thirst was real for the ‘Fiji water girl’ who photobombed almost everyone on the #GoldenGlobes red carpet 😂 pic.twitter.com/HlacfqAYR9 — NowThis Impact (@nowthisimpact) January 7, 2019

Vi hylder den nye dronning.