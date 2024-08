Tinder-stoddere har fundet et nyt stalkervåben: Instagram

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE UK

Tinder er designet til at gøre det meget lettere at kaste sig ud i datingens fagre verden, men for kvinder, der går i seng med mænd, er brugen af appen en hårrejsende oplevelse. Det tager flere timer at swipe sig igennem masserne til en ordentlig fyr, hvis man har bare skyggen af et bundniveau, man gerne vil nå over, og som om det ikke er nok, så har et nyt fænomen meldt sig på banen for at gøre processen endnu mere kompliceret: Tindstagramming. Det er et begreb, som Select All for nyligt introducerede i en artikel om mænd, der opsøger kvinder, som har afvist dem med et venstre-swipe på Tinder, via af deres Instagramprofiler.

Grunden til, at det er så ukompliceret, er, at Tinder over årene har gjort det meget lettere for brugere at give deres profiler mere personligt indhold. Fra 2015 har man kunnet linke sin Instagram-profil til sin Tinder-profil, hvilket gør, at andre brugere kan se ens seneste billeder eller klikke sig videre til den fulde profil. Det er ideelt for de mange brugere, som leder efter mere end bare et engangsknald, eller folk, som har brug for lidt mere end en chatbrugerflade for at komme i stødet. Det er også bare fedt at se sit match i andre situationer, så man har en ide om, hvad man går ind til, hvis man vælger at gå på date.

Det er alt sammen fint, eftersom præmissen for Tinder er, at man ikke behøver at tale med folk, man ikke matcher med. Men det betyder desværre også, at der nu er en anden kanal, man kan bruge til at kontakte folk gennem – Instagram-beskeder – hvilket betyder at fyre, som er blevet afvist, har et helt nyt medium at genere kvinder via. De tænker, måske swipede hun til venstre ved et uheld. Måske spiller hun bare kostbar, og det, der ligner et tydeligt ”nej,” er måske bare en invitation til at prøve lidt hårdere.

Lizzie fra Berlin fortæller, at de beskeder hun får over Instagram, fra fyre hun har afvist på Tinder, kan koges ned til følgende: ”Hej, jeg så dig på Tinder, hvordan går det, skal vi hænge ud?” Det vil sige den samme sludder, I havde endt med at have, hvis du ikke havde swipet til venstre. Sommetider fortsætter de seancen ved at like ”20 af dine billeder” for at gøre yderligere opmærksom på sig selv.

For Lizzie skete det så ofte, at hun til sidst afbrød forbindelsen mellem sin Instagram-profil og Tinder. ”Jeg koblede dem sammen i sin tid, fordi det er en fin måde at give et mere nuanceret billede af sig selv i stedet for at skrive en stil om, hvem man er”. Det er dybt frustrerende, at kvinder ikke kan bruge datingappen, som de har lyst til at bruge den, at de bliver nødt til at ændre adfærd, fordi visse mænd hele tiden bryder reglerne.

Det er også sket tit for Josie på 29 fra London. ”Det er sådan et åndssvagt træk. Det er pisseirriterende. Jeg prøver at være meget tydelig i mælet overfor folk, men det her giver mig en følelse af, at de bare ikke hører efter,” siger hun. ”Hvad er pointen med at swipe, hvis mænd alligevel kontakter en?”

Annie* på 18 fra Cheshire havde for nyligt en langt værre oplevelse. Hun modtog uopfordrede dickpics i sin indbakke på Instagram fra en person, hun havde afvist på Tinder. ”Jeg var sammen med en mandlig ven på det tidspunk, som fornærmede ham, og han blev ved med at sende flere,” fortæller hun. Ligesom Lizzie har hun også koblet sin Instagram til Tinder, fordi førstnævnte fungerer ”som et CV for ens personlighed”.

”Det er klamt,” siger hun. ”Jeg er for nylig holdt helt op med at se fyre, fordi jeg var udsat for overgreb som teenager, så det sidste, jeg ønsker lige nu, er dickpics i min indbakke”.

Da jeg talte med Bethan på 32, som også er fra London, fortalte hun, at Tindstagramming havde skræmt hende helt væk fra at bruge Tinder, og at hun i dag bruger Bumble i stedet for. Det hele ”fik mig til at indse, at jeg bare lagde en masse oplysninger ud om mig selv, som uønskede personer havde let ved at opspore,” siger hun.

Hvordan kan Tinder komme problemet til livs? Her er et par forslag: gør det umuligt for folk at klikke sig videre til den fulde Instagram-profil fra Tinder. Gem Instagram-brugernavnet på Tinder. Vis kun en håndfuld billeder. Det sker ikke bare på Tinder. Ayra på 24 fortæller, at hun har været udsat for noget lignende på Bumble, en app, som er designet til at lade kvinder tage det første skridt. ”Det er meningen, at kvinde skal skrive først, men mænd ignorerer det,” siger hun. ”Det værste er, når de bliver ved og kommenterer på ens Stories, selv om man ikke svarer”.

Derudover er det ikke særligt svært, såfremt din søgeradius er begrænset på Tinder, at spore en person, hvis man har vedkommendes fornavn, alder og lidt info fra profilen. Men hvad er det egentlig, man så har gang i? Det er stalking af en person, som allerede har afvist en. Hvis man kontakter vedkommende, er det faktisk chikane.

Jessie på 23 fra London fortæller, at det lige netop er derfor, hun ikke har koblet sin Instagram til Tinder, selv om hun alligevel har prøvet at blive kontaktet over Instagram af en mand, hun havde afvist. ”Han var ven af en ven, men jeg havde aldrig hørt om ham, så han fandt mig ved at gå alle vores fælles bekendtes kontakter igennem”. Hun viste mig beskeden, som manden sendte: ”Hola, Johns* lækre Tinder-ven! Skam dig over, du ikke swipede til højre på mig *emoji, der ruller med øjnene* jeg skulle gå gennem ild og vand for at finde din lækre mås på Insta og snige mig ind i din indbakke *stirrende emoji *abe-emoji*”.

Tindstagramming i alle sine former er fortrinsvist noget, mænd praktiserer. Hvis kvinder ønsker kontakt eller vil følge en på de sociale medier, spørger de om tilladelse. Lizzie er enig. ”Det er meget kønsspecifikt. Jeg har aldrig oplevet det fra en anden kvinde. Mænd føler ikke, at de behøver respektere kvinders grænser,” siger hun. ”Det vigtigste er, at de føler, de bliver set og hørt”.

Det er en adfærd, der ligger i forlængelse af virkeligheden, og løsningen på problemet kan koges ned til følgende: mænd, lær nu at opføre jer ordentligt og lad være med at spilde den tid og energi, vi kunne have brugt på at date fyre, som ikke er klamme.

*Navnet er hemmeligholdt