Ting der skete i finansverdenen, mens du var på Facebook, torsdag d. 02/07

Torsdag den 2. juli: Dansk Folkepartis historiske fremgang ved sidste valg medførte et hav af vrede udbrud på Facebook, hvor mange truede med at flytte fra landet. Samtidig udkom Mercers opgørelse af de dyreste lande i verden at bo i som expat. Her tog Angolas hovedstad Luanda førstepladsen for tredje år i træk foran byer som New York og Hong Kong.

Samtidig har harmen over taxa-appen Uber bredt sig til Frankrig, hvor utilfredse taxachauffører blokerede flere store veje i Paris. Syv politimænd blev såret under de følgende uroligheder.

I mellemtiden skylder Grækenland 139 miliarder kr. væk. Den græske finansminister Alexis Tsipras kaldte i weekenden til folkeafstemning for at afgøre, om landet skal acceptere de sparepolitiske krav, som udenlandske kreditorer har pålagt dem. Paradoksalt nok er Grækenland alligevel verdens hurtigst voksende marked for champagne med en stigning på 18% sidste år.