Ting der skete i finansverdenen, mens du var på Facebook, onsdag d. 15/07

Onsdag d. 15. juli: Den nye regering vil nedsætte støtten til flygtninge uden børn med næsten 50%, der dog vil have mulighed for at modtage en bonus på 1500 kr., såfremt de lærer dansk. Initiativet forventes indført til september og vil til januar gælde for alle borgere, der har boet i landet i mindre end syv år.

Snackgiganten Kims har taget Taffel i retten over formen på deres chips. Kims har solgt firkantede chips i omkring 30 år og ville ikke finde sig i, at konkurrenten lancerede en ny variant i næsten samme form. Taffel har indvilliget i at ændre formen på deres chips, mens sagen står på.

Videos by VICE

Den svenske YouTube blogger Felix Kjellberg, bedre kendt som PewDiePie, tjente 7,45 millioner dollars på reklamesalg i 2014. Den 25-årige svenskers YouTube-kanal har nu også flere abonnenter og individuelle visninger end nogen anden.