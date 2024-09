Ting du skal vide, hvis du overvejer at afblege dit røvhul

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af Broadly USA

Indenfor kategorien ‘ekstreme skønhedsprocedurer’ så er analblegning – yndet af pornostjerner og folk, der godt kan lide pornostjerner – en af de mindst synlige. Derudover lyder det bare… ret smertefuldt? Vi har undersøgt sagen.

Medierne er med til at lægge et pres på kvinder om at leve op til umulige skønhedsidealer: thigh gap, lækkert hår og selvfølgelig tyggegummilyserøde røvhuller. Kønsdele kommer i en naturlig variation af farver, men alligevel har vi åbenbart allesammen vedtaget, at vagina og anus skal være så pink som Barbies højhælede sko. Ifølge den her reklame for Clean and Dry-intimsæbe, så er din mørke vagina formentlig ved at sabotere dit ægteskab.



Clean and Safe stammer fra Indien – et land, der brugte 233 ton hudblegemidler i 2012. Hudafblegning i Indien har dybe rødder i den farve- og kasteinddeling, der findes i det indiske samfund. Under Mughal-imperiet blev lys hud forbundet med skønhed og rigdom. Den tendens blev kun forværret under den britiske kolonialisme. I dag reklamerer Bollywood-megastjernen Shah Rukh Khan for en blegende ansigtscreme.

I USA er blegende ansigtscremer tilgængelige, men ikke lige så almindelige. Vaginal og anal blegning er stadig i deres spæde fase. Trenden udsprag i Californien i forlængelse af den brasilianske voksbehandling. “Kunderne efterspurgte det,” fortæller Suzi McEvilly fra Charmed Salon i Roseville. “Efter at have fået en brazilian, lagde de mærke til, at huden dernede var mørkere, og så ville de have gjort den lysere.” Charmed Salon tilbyder også et gør-det-selv-blegningssæt til hjemmet, som de sender til alle os, der gerne vil have et california-style røvhul, men ikke bor på de kanter. På Amazon findes også et produkt med navnet My Pink Wink til omkring 270 kroner for 425 milliliter.

Men industrien har længe været så optaget af, om man KAN afblege sit røvhul, at den har glemt alt om, om man også BØR afblege sit røvhul.

Amerikanske hudblegemidler er sikrere end dem, man kan finde andetsteds, som indeholder hydroquinon. I høje doser og uden kontrol fra en læge kan hydroquinon føre til lever- og nyrekræft såvel som hyperpigmentering af den behandlede hud. De fleste vaginale og anale blegemidler fremstillet i USA benytter i stedet kojisyre som den aktive ingrediens.

Men er det forsvarligt at påføre syre på et hudområde, der er så sensitivt, at både Saint Louis University og University of Iowa anbefaler, at man undgår selv de kemikalier, som findes i farvede bomuldstrusser? Vil det at påføre syre dernede – og nu tænker jeg bare højt – ikke gøre ret ondt?

“Det mest almindelige spørgsmål, folk stiller mig, er: ‘Svier det?’ Og nej, det gør det ikke,” fortæller McEvilly. “Man kan faktisk slet ikke mærke noget. Jeg tror, at den største misforståelse er, at vi rent faktisk bruger et blegemiddel. Det gør vi ikke. Kojisyre er en exfolieringsmetode.”

Det andet mest almindelige spørgsmål?

“Folk spørger mig, om de får et lyserødt numsehul.”

Det kommer an på ens hudfarve. “Man får den lyseste nuance, man kan få. Så en sort kvinde vil få et resultat, der er mørkere end en hvid person. En kaukasisk kvindes bliver måske lyserød. Og det falmer med tiden uanset hvad. Det er ligesom en ansigtsbehandling: Man er måske meget lys lige efter, men det vil efterhånden blive mørkere igen, medmindre man bliver ved med at påføre.”

Ligesom med ansigtsbehandlinger findes der både læger, der fraråder proceduren og læger, der tilbyder den. Fordi folks hud er forskellig, vil de have varierende reaktioner på kemikalierne. Det gælder både for hovedbunden, ansigtet og selv anus. Det er op til dig selv at vurdere, hvorvidt det æstetiske er risikoen værd.

“Jeg har ret mange kunder, som spørger, hvorfor nogen ville føle et behov for at få det gjort, hvis det ikke er fordi, de laver porno,” siger McEvilly. “Det lader til, at de fleste bruger det ligesom ethvert andet skønhedsprodukt.” I sidste ende er, hvad du gør med din krop, din sag – en sag, der kan komme til at klø, svie og give en bakteriel infektion.