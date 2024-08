Tjek den her hjemmeside, før du tager ecstasy

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK og er en del af ‘Safe Sesh’, vores tema om stoffer og harm reduction. Læs resten af artiklerne her.

Brands styrer verden. Når et gennemsnitligt amerikanske barn er tre år gammelt, kan det genkende op mod 100 individuelle brandlogoer. På samme måde lærer den gennemsnitlige britiske teenager, der kaster sig ud i at suge bolsjer over weekenden at kende forskel på Mitsubishier og Teslaer, Skypes og Spongebobs, Anonymous-masker og Donald Trump-fjæset.

Videos by VICE

Et brand kan være til stor gavn, når det gør, at vi ved, hvor et produkt kommer fra, og hvor høj kvaliteten er, og det samme gælder sådan set stoffer. Selv om det passer, at Ecstasy-fabrikanter ofte benytter de samme signaturstempler på forskellige produkter, så kan anmeldelser af særlige produktrækker, der på et givent tidspunkt dominerer scenen, være gavnlige i forhold til at identificere problematiske piller. Det kan betyde mere end bare forskellen på en god aften og en tur i rendestenen. Sommetider er det et spørgsmål om liv død.

Det er der, PillReports.net kommer ind i billedet. PillReports er et onlineforum, hvor anonyme brugere kan poste anmeldelser og kemiske prøveresultater af piller, de har taget. Siden er hjemsted for over 37.000 anmeldelser og tiltrækker omkring 30.000 læsere fra hele verdenen om dagen. Den dejligt lavteknologiske hjemmeside har været online siden 2001, hvor den udsprang af et diskussionsforum om stoffer på Bluelight.org.

Johnboy Davidson, der var moderator på Bluelight, har holdt siden kørende gennem de sidste 16 år. Han havde ingen tidligere erfaring med at lave oplysningsarbejde omkring stoffer, før han overtog den daglige ledelse. ”Jeg var bare en ganske almindelig bruger, der gerne ville lære mere,” fortæller han. ”Siden da er jeg begyndt at arbejde med skadesreducerende-grupper, herunder Enlighten, der er den første gruppe, der begyndte at teste piller til events i Australien.”

SE: High Society – The Truth About Ecstasy

Sammen med et hold på 10 til 20 moderator, der er spredt ud over hele verdenen, kører Davidson PillReports, men af åbenlyse grunde ved han selvfølgelig ikke meget om hverken brugerne eller forfatterne til de mange anmeldelser. ”Vi aner ikke, hvor mange folk, der har bidraget,” siger han. ”Vi tager brugernes anonymitet meget alvorligt. Vi logger ikke IP-adresser eller samler statistisk materiale udover det helt basale. Nogle brugere bidrager med flere anmeldelser end andre, men der er så mange, der kommer og går, at det er svært at holde styr på.”

Udover at poste anmeldelser baseret på personlige erfaringer, er der også mange, som foretager kemiske prøver for at vurdere, om pillerne rent faktisk indeholder mdma eller ej. Når man benytter en kemisk reagent på en pille, skifter den farve til en mørk lilla eller sort, hvis mdma eller et lignende stof (medea, mda, der har samlebetegnelsen mdxx) findes i pillen. Reagenten kan også farve pillen grøn, hvis der er 2CB i, orange, hvis det er speed eller metamfetamin eller andre farver, alt efter hvad der er i.

”Henover de sidste 10 til 15 år har vi opfordret folk til at anskaffe testkits, fordi de præsenterer en objektiv vurdering,” siger Davidson. ”Så kan man tage ned til sin pusher og sige: ’Lad os prøve dem sammen.’ Hvis pusheren ikke vil teste stofferne, så er det et dårligt tegn lige der. Der kan selvfølgelig ske fejl. Under ideelle omstændigheder bruger man infrarød spektroskopi, som man gør i Holland. Men vi bor ikke i Holland, så vi må arbejde under andre forhold. Kemiske prøver er bedre end ingenting.”

Over hele verden har regeringer spyttet uendelige mængder penge i at forebygge salg og køb af narkotiske stoffer, og det er kun meget få lande, der tager harm reduction seriøst. Det skyldes, at lovgiverne ofte har svært ved at træffe beslutninger, der kan ligne en accept af det faktum, at nogle folk altid vil opsøge og bruge stoffer.

“Man kan ikke give adgang til information for alle og så regne med, at man kan begrænse det til et bestemt segment.”

Selv om PillReports er en uafhængig hjemmeside, fortæller Davidson, at den også har tiltrukket nogle lidt usædvanlige læsere rundt omkring på politistationer. ”Jeg fik engang en email fra en politimand i Australien, som skrev: ’Hej, du har blokeret mig fra at se din side. Jeg bruger den meget i mit arbejde som retsmediciner. Er du ikke sød at un-blocke mig?’” siger han og griner. ”Jeg blev nødt til at svare: ’Jeg kan ikke blokere folk. Du skal tale med din IT-afdeling. Det er dem, der har spærret adgangen og sætter en stopper for dit arbejde.’”

”For os har det altid handlet om at give folk adgang til oplysninger lige meget hvad. Der er mange, der har påpeget, at PillReports er et rigtig godt redskab for politiet. Jeg svarer altid: ’Det er helt fint med mig. Så længe folk ikke dør.’ Man kan ikke give adgang til information for alle og så regne med, at man kan begrænse det til et bestemt segment.”

Fokusset på den egentlige mission – at sørge for at folk ved, hvad de indtager, så de ikke kommer til skade eller dør – er det, der gør PillReports til en vigtig ressource. Og det også derfor, at myndighederne aldrig har forsøgt at lukke siden ned. Der er faktisk kun én gruppe, der har forsøgt at få PillReports lukke – brands.

”PillReports har været oppe i mange år, og vi har aldrig været i klammeri med loven tidligere. Men indenfor de sidste par år, har der været nogle sager,” siger Davidson. ”Vi fik et ’cease and desist’-brev fra nogle folk, der påstod at have copyright på Nestle og Nescafe. Vi havde på det tidspunkt, nogle Nespresso-brandede piller på siden, som brugerne havde anmeldt. Det var nogle rigtigt stærke piller, der var i omløb i Storbritannien. I brevet stod der, at vi skulle fjerne alle billeder og henvisninger til pillerne. Jeg skrev til dem: ’Nej, det kan I godt glemme. Det kan jeg slet ikke. Det kan være livsfarligt.’ De ville ikke holde op med at plage os, så jeg måtte skrive igen: ’Hvad om vi fjerner samtlige henvisninger til jeres brands, og så kalder jeg dem Baby Tudekiks Skandale-kaffe.’ Der er ikke copyright på den betegnelse, men folk ved pudsigt nok godt, hvad det handler om. Jeg fik ikke noget svar fra dem. Jeg tror, de fangede budskabet: ’Fuck af.’”

Hvis en sending Nespresso-kapsler begyndte at tage livet af folk, ville firmaet reagere omgående for at beskytte sig selv, og man ville også vedtage love og regulativer for at beskytte forbrugerne. På det sorte marked for stoffer, kan man kun regne med PillReports: generation seshs forbrugervagthund.

”Når markedet ikke kan oplyse folk om, hvad det er, de putter i deres kroppe,” siger Davidson, ”så er vi der for dem.”