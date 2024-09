Tjenere fortæller, hvordan de får hævn over provokerende kunder

Når man arbejder i restaurationsbranchen, er det en absolut nødvendighed at lære at styre sit temperament. Det kan forhindre en i at gå amok, når man bliver kastet ind i en ond verden af utaknemmelige kunder. Det kan være virkelig sjovt at være tjener, men én ondsindet kunde er nok til at ødelægge en ellers perfekt vagt. En af de mest udbredte metoder til at håndtere den slags er som følger: Giv kunden et falsk smil, løb ud bagved, band og svovl, brok dig til kollegaerne, og vend til sidst tilbage til kunden med din uimodståelige charme, mens du spiller skuespil, til du fortjener en Oscar.

Men selv de mest venligtsindede og kontrollerede ansatte bliver fra tid til anden overmandet af rendyrket, uforfalsket vrede, og nogle gange resulterer det i en spektakulær hævn. Jeg spurgte fem mennesker, der arbejder i restaurationsbranchen, om de værste (eller bedste) måder, de har fået hævn over en særligt ulidelig kunde. Moralen er, at med mindre du vil have dit ølglas vasket med en toiletbørste, eller have spyt i din cocktail, så skal du nok lade være med at provokere dem, der serverer din mad.

Videos by VICE

“Jeg smurte kød udover en vegetarsandwich.”

Rick (27), tjener

Vi havde en frygtelig kunde i restauranten, som blev ved med at vende tilbage – hun var virkelig hysterisk. Hun brokkede sig konstant over småting, men i stedet for at sige det til os, så vi kunne gøre noget ved det, tog hun billeder af maden og sendte sin “klage” til restaurantens e-mail, som chefen tjekker.

Det betød, at han blev sur på os. Hun gjorde konstant opmærksom på, at hun ikke kunne tåle gluten, men bestilte altid en vegetarburger med bolle (selvfølgelig var hun også vegetar). Når vi forklarede hende, at der var gluten i bollen, sagde hun, at hun ikke ville spise brødet. Men når hun gik, slog det aldrig fejl: Bollen var væk.



Fordi hun brokkede sig ustandseligt, besluttede vi os engang for at lave hende en almindelig burger med kød, i stedet for en vegetarbøf. Vi ventede til kødsaften havde trukket godt ind i bollen, og lige inden vi serverede den, byttede vi kødet ud med en vegetarbøf. Hun opdagede ikke noget. Jeg nød det bestemt i øjeblikket, men jeg havde også lidt dårlig samvittighed bagefter.

Foto via

Sabri (26), bartender

Normalt ignorerer jeg bare ubehagelige kunder, men jeg havde en kollega, som gjorde tingene anderledes. Hvis der var en kunde, han ikke kunne lide, gav han dem konsekvent for lidt. Han ville for eksempel kun hælde 2 cl vodka i en drink, hvor der skulle 3 cl i.

Men der var alligevel en ting, jeg gjorde på daglig basis. Jeg tog nemlig hævn over en, jeg hadede langt mere end kunderne: Kokken. Vores personalemad var så ulækker. Det var enten meget stærkt, eller fyldt med klamt fedt, og han gjorde det kun for at være nederen. Samtidig var han helt vildt arrogant – en rigtig kliché-kok, som først havde en god dag, når han havde lavet grin med alle de ansatte mindst én gang.

Jeg gad ikke finde mig i det, og to gange gik det helt over gevind. Der blev råbt en del, og vi kom næsten op at slås på et tidspunkt. Derefter nægtede jeg at lave drinks til ham, men det var min chef ikke glad for. Jeg fik besked på at gå ud i køkkenet med en drink til de ansatte, når deres vagt var slut. Det havde jeg det ikke fedt med, men dråben, der fik bægeret til at flyde over, var da kokken puttede svinekød i min mad, selvom han udmærket vidste, at jeg ikke spiser det. Efter den oplevelse, holdt jeg mig ikke tilbage.

“Jeg kom i tanke om toiletbørsten, som var ekstremt beskidt, fordi der aldrig var nogen, der vaskede den.”

Jeg kom i tanke om toiletbørsten, som var ekstremt beskidt, fordi der aldrig var nogen, der vaskede den. Fra den dag vaskede jeg hans glas med børsten hver eneste aften. Det var det glas, han fik sin første øl i. Det overrasker mig, at han aldrig opdagede noget. Øllen blev flad lige med det sammen, men han var selvfølgelig ikke lige typen, der lagde mærke til den slags, for han hældte det bare ned.

Den eneste anden person, der vidste noget om det, var en afrydder. Hvis jeg ikke havde tid til at smutte ud på badeværelset, hjalp han mig. Når jeg ser tilbage på det, burde jeg nok ikke have gjort det, men han gav mig lortemad – så fik han lorteøl til gengæld.

Dimi (30), kok

En af mine kollegaer havde fået en temmelig stor fartbøde af to betjente. Et par dage senere kom de samme betjente ind på restauranten for at købe en sandwich. Han genkendte dem med det samme. For at tage hævn grillede han brødet og kørte så sin pik rundt over det hele, før han puttede pålæg på. Jeg har også engang set nogen, der sparkede burgerbøffer rundt på køkkengulvet, inden de blev serveret. Men jeg tror på karma, så jeg gør ikke den slags.

Foto via Rafael Poschmann

Laila (31), tidligere tjener

Da jeg var 18, arbejdede jeg på en café. En dag kom min ekskærestes nye kæreste ind og satte sig ved et af bordene. Jeg vidste med det samme, hvem hun var, og jeg følte mig som en taber, fordi jeg var tvunget til at betjene hende. Så var det som om, hun havde endnu mere magt over mig. Hun havde et irriterende selvtilfredst smil, da hun bestilte en lysegrøn cocktail, der hedder Jungle Juice.



Jeg fortalte en af mine kollegaer i baren, at jeg virkelig havde lyst til at spytte i hendes glas. Uden tøven harkede min kollega en ordentlig klat op og spyttede den ned i blenderen sammen med de andre ingredienser. Baren var i et hjørne, så kunderne kunne ikke se, hvad vi lavede. Hun blendede det hele hurtigt, og da hun hældte drinken op, flød noget hvidt skum rundt på overfladen.

Jeg rørte hurtigt rundt med et sugerør for at få det til at se mindre mærkeligt ud. Da først hun fik cocktailen, og jeg så hende drikke den, føltes det så godt. Vi grinede af det i ugevis. Hun og min ekskæreste slog i øvrigt op et par måneder senere.