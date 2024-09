​Dit tøj vil snart kunne lade din smartphone op

Denne artikel er en del af Sustainability Week og er udarbejdet med sponsorat fra Copenhagen Fashion Summit.

“På en time forsyner solen os med energi nok til hele menneskeheden,” fortæller den hollandske fysikekspert Gert Jan Jongerden. På trods af det lever vi i en verden, hvor vores tørst efter strøm hele tiden vokser. I forlængelse af det er målet ikke kun at kunne udnytte solenergi men at kunne udnytte den, mens vi er på farten. I den sammenhæng er krydsfeltet mellem solenergi og mode værd at se nærmere på.

Siden midten af 00’erne er solpaneler blevet både mindre og bedre, og på den baggrund er tekstilprojekter, der benytter den form for energi, blomstret op over hele verden. Der er bjergjakken fra Maier Sports og en denimudgave fra Bogner-Mustand; der er taskekapsler fra Elle/Portable Light-projektet fra 2010, hvor Diane Von Furstenberg og Tommy Hilfiger deltog; og der er bikinien udviklet af tech-kunstneren Andrew Schneider i 2011.

På det seneste er mere stilmæssigt ambitiøse projekter dukket op. Disse tæller blandt andetTommy Hilfigers parkaer, der udviklet sammen med Pvilion, som specialiserer sig i fleksible solpaneler. De små paneler sidder på ryggen og får jakken til at ligne en samurai-rustning og giver dig samtidig mulighed for at oplade svarende til 3-4 iPhones gennem et USB-kabel i forlommen. Det kan undre, at projektet blev en engangsforestilling for den amerikanske designer, der har ladet samarbejdet ligge stille siden 2014, for kombinationen af teknologi og en stil, der passede ind i dagligdagen, var vellykket. Hollandske Pauline Van Dongen har beskæftiget sig med transportable solpaneler, siden det første solpaneltøj kom frem i 2013:

“Jeg er fascineret af solceller og tanken om, at vi selv kan fungere som energikilde” sagde designeren til præsentationen af hendes første projekt: Uld- og læderkjoler udstyret med miniature-solpaneler. Pauline Van Dongens Wearable Solar er uden tvivl det projekt, der har skubbet den teknologiske og æstetiske forskning i solenergi længst – især i forhold til de fleste andre projekter, der blot integrerer solpaneler af forskellige størrelse i rygsække, håndtasker, jakker eller kasketter. Den nyeste version af hendes soltøj er fra 2015. The Solar Shirt er en pull-over dækket af 120 super tynde solcellestriber skabt af Holst Center Lab, der giver dig mulighed for at lade din telefon op på et par timer.

Udviklingen betyder, at tøj ikke kun beskytter dig mod elementerne, men også spiller direkte sammen med dem. Tommy Hilfiger-parkaen beskytter eksempelvis mod regn og kulde samtidig med, at den indsamler energi.

Det svære ved projekter, der både beskæftiger sig med mode og teknologi, ligger i balancen mellem de to potentielt modstridende poler. Lige så snart vægtskålen tipper for meget til den ene eller anden side, fungerer samspillet ikke. Stil er selvfølgelig et spørgsmål om smag, men tøjet opfundet af Tommy Hilfiger og Pauline Van Dongen viser, at det er muligt at opnå en balance på den front.

Projekterne møder dog en økonomisk barriere, da udgifterne til materialer gør, at de fleste ikke har råd til produkterne på nuværende tidspunkt. Derudover er der en teknologisk begrænsning, eftersom vi kun kan sætte paneler direkte på tøjet. Mængden af overfladeenergien, der kan udvindes fra solceller, er en af teknologiens helt store udfordringer, men på den anden side galoperer udviklingen inden for effektivitet af solpaneler derudaf. I dag er den gennemsnitlige effektivitet omkring 4%. Teknologi udviklet af AltaDevices samt visse universitetseksperimenter er nået op på 25-30% – nogle gange endda 40%. Fremskridtet betyder, at en mindre flade kan fylde panelet med energi, samt at det går hurtigere at oplade et batteri. Drømmen om at være energimæssigt selvforsynende, når man er udenfor, lader til at være inden for rækkevidde.

Den store revolution kommer dog nok først, når en industrialiseret produktion af soltøj demokratiserer adgangen til fotovoltaisk stof, der ville lade hver eneste maske i tøjet hjælpe med at oplade vores batterier. Teknikken eksisterer på forskningsniveau, men den har stadig ikke fundet vej til tekstilindustrien. Det er dog ikke nødvendigvis ligeså langt ude i fremtiden, som man skulle tro. AltaDevices har teknologien til at lave solpaneler på mindre end en mikrometer – det vil sige 40 gange tyndere end et menneskehår. I 2014 opfandt Sheffield University solceller i spray form, og i starten af 2016 opfandt MIT en transparent film, man eksempelvis kan belægge et vindue eller et stykke tøj med, og som så kan opfange solenergi.