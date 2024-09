Eric Zala og Chris Strompolos er bedste venner. Da de var børn, besluttede de sig for at indspille deres egen version af Indiana Jones og Jagten på den forsvundne skat ved at genskabe samtlige scener i filmen, skud for skud. De er i mellemtid blevet voksne, og nu har de endelig fået samlet penge ind, så de kan indspille den sidste, manglende scene. VICE besluttede sig for at følge dem, mens de færdiggør deres livslange projekt.