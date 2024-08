To tyske brødre er idømt fængsel på livstid for at sælge cannabis

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE Tyskland.



Højsikkerhedsfængslet i den græske by Patras er kendt for at være et barsk sted. Der er eksempler på, at op til otte fanger må deles om en celle på fem kvadratmeter. Fængslet er på nuværende tidspunkt hjem for to tyske brødre* – den ene på 42 og den anden på 34 – som for nylig blev idømt fængsel på livstid samt bøder på 100.000 euro hver, fordi de havde planer om at sælge cannabis.

Videos by VICE

I sidste uge kontaktede jeg de to brødre via deres advokater for at høre deres side af historien. Hjemme Tyskland ville en lignende sag formodentlig højest udløse en fængselsdom på et par år. Under samtalen gik det op for mig, hvor stor forskel der er mellem de enkelte EU-landes narkolovgivning.

Omkring klokken 12 den 14. oktober 2017 stormede politiet brødrenes lejlighed og deres fælles cannabisfarm, som ligger i nærheden byen Kavala i det nordlige Grækenland. Bag plastikforhæng fandt politiet store mængder cannabis, der lå opbevaret på hjemmelavede paller. Andetsteds fandt man cannabis lagt til tørre i store net spændt ud mellem væggene. Alt i alt konfiskerede myndighederne omkring 100 kilo hamp og ét kilo cannabisblomster.

I udkanten af grunden fandt politiet blandt andre afgrøder 80 cannabisplanter og et professionelt vandingssystem. Brødrene blev anholdt for besiddelse med henblik på videresalg, selv om de efter egne udsagn oprindeligt blev anholdt for besiddelse alene.

Det tyske udenrigsministerium er opmærksom på sagen og har bistået med juridisk vejledning, men ønsker ikke at kommentere sagen nærmere.

Politiet fandt cannabis i adskillige lokaler rundt omkring på gården.

Brødrene siger, at de ikke har fået en retfærdig rettergang, og at de fortsat afventer det officielle sammendrag af dommen. ”Retssagen var ret besynderlig,” siger den 42-årige. De to taler ikke flydende græsk, men har ifølge EU-reglerne krav på en tolk, hvad de ikke har fået tilbudt. De fortæller, at dommerne blev ved med at afbryde personen, som oversatte for dem, og pressede ham til at udelade store dele af hændelsesforløbet. ”Vi fik ikke lov til selv at følge retssagen,” tilføjer storebroren.

I sidste ende var der heller ikke meget at følge. Retssagen tog omkring 20 minutter, og de to brødre påstår, at det meste af tiden gik med, at de tre dommere og distriktsanklageren råbte af den beskikkede græske forsvarsadvokat. Inden det gik op for dem, hvad der var ved at ske, trak dommerne sig tilbage for at votere.

Nogle af cannabisplanterne på brødrenes grund.

Dommerne havde yderligere fire sager på programmet den dag, så der var i alt sat 15 minutter af til votering. ”Det vil sige, de havde tre minutter til at vurdere hver sag. Mere skulle der ikke til for at idømme os livstid i fængsel og bødestraf på 100.000 euro,” siger den 42-årige. De to blev aldrig præsenteret for en oversættelse af dommen.

Først for et par dage siden modtog de en delvist oversat version af dommen, hvor de samtidigt erfarede dommens alvor.

Brødrenes påstande er svære at verificere uden et processkrift fra retssagen. Under alle omstændigheder er det tydeligt, at de to mænd har modtaget en behandling, som de ikke havde fået i Tyskland. For det første er det i Tyskland ulovligt for én advokat at repræsentere to tiltalte, siger Ulrich Kerner, der er strafferetsadvokat i Berlin, pg som på nuværende tidspunkt hjælper brødrene med at forberede en appelsag. Kerner og hans kolleger forsøger at foregribe, hvordan de græske myndigheder vil retfærdiggøre den usædvanligt hårde dom.

Jeg spurgte Kerner, hvorfor dommen er så alvorlig, som den er. ”Det er, fordi de er dømt for at være i besiddelse med henblik på salg, og fordi de havde cannabis for over 75.000 euro,” forklarer han. I det korte referat fra sagen kan man læse, at dommen er baseret på ”koordineret og vedvarende salg af narkotika i form af kultivering, dyrkning og besiddelse… med en markedsværdi på 75.000 euro.” I 2015 gjorde en dom i en sag for den græske højesteret det muligt at straffe forbrydere med fængsel på livstid, hvis omsætningen fra narkosalget overstiger 75.000 euro.

Problemet er imidlertid, at de græske myndigheder endnu ikke har forklaret, hvordan de var vurderet værdien af brødrenes cannabislager. Manglen på en specifik opgørelse giver myndighederne plads til at gøre, som de vil. Det kan også forklare, hvorfor der ikke findes en opgørelse over, hvor mange planter der er konfiskeret, eller hvor meget THC de indeholder – det er to faktorer, som ville have haft stor betydning i en retssag i Tyskland, hvor man ville have bestemt cannabisplanternes værd i et laboratorium inden retssagen.

Under alle omstændigheder er det utænkeligt, at brødrene ville have modtaget livtidsdomme i Tyskland, hvor det typisk er forbeholdt mordere og personer, som er skyld i særligt alvorlige tilfælde af manddrab. Havde de to brødre været del af en bande eller været bevæbnede, ”kunne de regne med en dom på tre til otte år,” anslår Kerner. Men det er der ikke noget, der tyder på i processkriftet. I Tyskland ville de to derfor højest blive dømt for videresalg under narkolovgivningen, men det ville også kræve, at anklageren kunne bevise, at de to havde tænkt sig at sælge deres varer for profit.

Ifølge European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction er Grækenland et af 12 lande i EU, som straffer med livstidsdomme i narkorelaterede sager. Minimumsstraf for salg af stoffer er otte år i landet, hvilket er det højeste i hele EU. Det eneste andet EU-land, der kan finde på at sende dig i fængsel på livstid på grund af ”betydelig omsætning” på handel med stoffer, er Estland.

Brødrene og deres advokater venter stadig på at få udleveret alle dokumenterne fra retssagen. ”Det er svært at vurdere, hvor lang tid det kommer til at tage,” fortæller Kerner. Den græske tilskikkede forsvarsadvokat har ikke bedt om at få sagen fremskyndet.

”Der er mange fanger her, som oplever, at der går op til syv år, før deres appelsager kommer for en dommer,” sige storebroren. ”Du får et tidspunkt, men så udskydes det hvert år.” Og det er først, når retten har afgjort appelsagen, at man kan ansøge om at afsone i sit hjemland, som er muligt indenfor EU. Hvis de græske myndigheder går med til at overføre brødrene, står de tyske myndigheder pludselig med et nyt problem i hænderne, da man skal i givet fald tage stilling til, hvorvidt det er rimeligt at idømme livsvarig fængsel for cannabisbesiddelse.

De to brødres navne er tilbageholdt i henhold til tyske presseregler.