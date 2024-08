Tom DeLonges UFO-forskning er måske ikke så vanvittig alligevel

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Henover de sidste par år har vi med stor interesse fulgt den tidligere Blink-182-guitarist og -sanger Tom DeLonge og hans DIY-forskningsprojekt, der handler om rumvæsener. DeLonge har vundet priser for sin jagt på Sandheden, inspireret os til at dyrke konspirationsteorier, udgivet en murstensroman af en bog om UFO’er og skrevet nogle vildt kryptiske Facebook-opdateringer. Da WikiLeaks offentliggjorde Hillary Clintons emails i 2016, erfarede vi blandt andet, at DeLonge havde sendt emails med “følsomt materiale” til Clintons kampagneleder, John Podesta. Men det er selvfølgelig svært at tage DeLonges teorier seriøst, fordi vi taler om en mand, der har tjent sine penge på at fortælle dårlige pik-jokes forklædt som pop-punk i årevis.

Men i oktober grundlagde DeLonge To The Stars Academy, en non-profit organisation der specialiserer sig i forskning i UFO’er og liv i rummet ved hjælp af videnskabelige metoder. Eller som organisationen selv udtrykker det:

Offentlighedens interesse i at forstå videnskabens randområder og uforklarlige fænomener er hidtil forhindret af ideologisk og bureaukratisk modvilje.

Vi tror på, at menneskeheden har revolutionerende opdagelser i vente, der vil omkalfatre vores kollektive livserfaring, men vi kan kun arbejde os henimod dem ved at bakke op om forskning, videnskabelig nysgerrighed og innovation.

De mener helt sikkert UFO’er!

Tidligere på ugen kørte New York Times en historie om det amerikanske forsvarsministeriums Advanced Aerospace Threat Identification Program, der måske lyder kedeligt, men er alt andet end kedeligt. Selv om DeLonge ikke er nævnt i artiklen, så ligger hans navn latent i luften.

Programmet har igennem en årrække stået for efterforskningen af meldinger om uidentificerede flyvende objekter ifølge talspersoner fra forsvarsministeriet og deltagere i programmet, som New York Times har interviewet. Programmet blev ledet af en af forsvarets efterretningsofficerer, Luis Elizondo, på femte sal i den ikoniske Pentagon-bygning.

Det lyder som noget virkelig sejt UFO-halløj, der udspiller sig der. Ifølge Times sagde Elizondo op i forsvarsministeriet på grund af “hemmelighedskræmmeri og samarbejdsvanskeligheder”. Men hvad laver han så nu? Han er den nye direktør for Global Security & Special Programs i DeLonges organisation.

Og han er ikke den eneste tidligere højtstående embedsmand, som DeLonge har hyret. På lønningslisten finder man også en tidligere embedsmand, der har arbejdet med efterretningsvæsnet i forsvarsministeriet samt en tidligere CIA-officer. Men afsløringen af, at Elizondo kørte et hemmeligt UFO-program for regeringen i årevis, inden han sagde op på grund af “hemmelighedskræmmeri” er noget, der virkelig vækker vores interesse.

To The Stars har også sendt en video til Times, hvor to amerikanske kamppiloter observerer et flyvende objekt, de ikke kan identificere. Fede sager.