Tony Hawk rangerer alle Tony Hawk-spillenes legendariske soundtracks

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA



Tony Hawk-spil har gjort meget for skateboarding. Udover at give skatere det første spil, der er rent faktisk var fedt at spille, var det med til at gøre skateboard-kulturen mainstream. Siden den første udgave kom på gaden i 1999, har Tony Hawk-spillene introduceret millioner af mennesker for hidtil ukendte pro-skateboardere og skate-slang. Hvis din bedstemor ved, hvad et kickflip er, så er det sikkert Tony Hawks fortjeneste. Men de vildt populære spil har også sat fokus på en af kulturens absolutte grundpiller: musikken.

Videos by VICE

Gennem soundtracks har spillene introduceret hundredevis af kunstnere til nye fans – lige fra Dead Kennedys til Blackalicious. Og for de millioner af mennesker, som er vokset på med spillene, er de første toner til ”Superman” af Goldfinger eller ”When Worlds Collide” af Powerman 5000 nok til at udløse et nostalgitrip af en anden verden.

Hawk har ikke selv kurateret 100 procent af soundtrackene, men de afspejler helt sikkert hans musiksmag. ”Til hvert spil har jeg siddet med en liste over 20-30 navne eller titler, som jeg følte ville passe godt ind,” forklarer Hawk. ”Så sagde jeg: ’Vær søde at opsøge de her folk på mine vegne.’”

Herunder ser Hawk tilbage på den succesfulde spilserie og fremhæver nogle af sine favorit-tracks.

Noisey: Du har sat det nyeste nederst på listen. Hvorfor?

Tony Hawk: Fordi vi ikke havde nok ressourcer til det, da spillet var færdigt. Vi havde ikke mange penge til soundtracket, så vi måtte tage til takke med bands, som var villige til at sælge deres numre billigt. Det betyder ikke, kvaliteten er værre, det er bare ikke et stort soundtrack. På ironisk vis er virkelig mange af numrene valgt personligt af mig, fordi mange af dem er vennetjenester.

Det nye spil vender tilbage til seriens rødder. Føltes det lidt, som første gang I lavede spillet, hvor du også udvalgte soundtracket?

Jeg udvalgte det selv, fordi vi havde et meget begrænset budget, og så vidste jeg, at jeg kunne regne med, at folk ville gøre mig en tjeneste.

Det er godt at kunne indkræve vennetjenester.

Ja, men desværre er soundtracket ikke så alsidigt.

Samme problem – minimalt budget og begrænsede midler. Vi måtte gøre det bedste med det, vi havde til rådighed.

Der er en ret mange numre på det her. Jeg tror, vi fik Beck med.

Jeps, hans track ”Gamma Ray” er med.

Ja. Som jeg ser det, siger det noget om, hvor langt vi er kommet, at Beck var med på den.

Der er andre store navne på den. Queens of the Stone Age, Green Day—

Yeah Yeah Yeahs.

Kenny Rogers.

Nåh, ja [Griner].

Der er altid mindst ét nummer, som stikker ud – der er selvfølgelig mange forskellige slags musik, som ender i skatevideoer – men man hører ting som Suicidal Tendencies og Agent Orange, og så dukker Kenny Rogers pludselig op.

Ja, jeg tror, det var Neversoft-crewet, der fik indflydelse der. Joel Jewett, som var direktør for Neversoft, er en ret excentrisk fyr, sådan lidt en cowboy-type i tech-land. Vi havde også Johnny Cash på et af dem. Jeg kan ikke huske hvilket.

Det var Underground 2.

Ja, det er sikkert Joels værk.

Det her hører også til Neversoft-tiden, ikke? Der er en masse gammel californisk punk som Descendents, men der er også ting, som var mere oppe i tiden, som metalcore og poppunk.

Ja, vi tænkte meget over brugersegmentet i forbindelse med det spil, fordi det også var vores første Wii-satsning. Vi vidste, vi måtte appellere til yngre brugere. Så det var helt sikkert overlagt, at vi valgte mere populære bands og færre eksperimenterende kunstnere. Det vil med andre ord sige mindre punk.

Der er stadig elementer, som man forventer sig af et Tony Hawk-spil, som Bouncing Souls og Public Enemy.

Jeg tror bare, vi prøvede at ramme en mere mainstream lyd.

Jeg husker faktisk ikke rigtigt Project 8. På det tidspunkt begyndte det at blive rigtig stort, og jeg følte lidt, jeg mistede kontrollen over og følingen med det. Det var ret svært at se det hele som et sammenhængende projekt. Det var i hvert fald svært at bevare overblikket.

Det overrasker mig, at Tony Hawk’s Pro Skater 3 ligger så langt nede på listen. Det var det første PS2-spil, hvor man havde nok hukommelse på konsollen til at have lidt mere musik med i spillet. Jeg husker det især for AFI og cKy.

Når jeg tænker på sportens historie og kultur, tænker jeg ikke på AFI og cKy. Det er nok derfor, jeg rangerer det, som jeg gør. De er helt sikkert forbundet med kulturen, men for mig har de ikke så meget med sportens historie at gøre.

Der var også ”Blitzkrieg Bop” på det soundtrack.

Ja, hmm, for at være helt ærlig, så er jeg ikke verdens største Ramones-fan.

Det generer ikke mig, men jeg kan godt forestille mig, at det vil støde nogle af vores læsere.

De var mere et East Coast-fænomen, som jeg ser det. De var jo helt sikkert en af punkens grundpiller, men de fangende mig ikke på samme måde som Dead Kennedys og Circle Jerks gjorde.

Det er sjovt, der er flere kunstnere her på, som jeg altid tænker på som ”Tony Hawk-bands”. Jeg kan aldrig lytte til Bodyjar uden at tænke på spillet.

Nåh ja, selvfølgelig.

Folk har det selvfølgelig ikke sådan med ”Blitzkrieg Bop”, men jeg tror, mange ser det som et vendepunkt i forhold til at blive introduceret for ny musik via et videospil.

Ja, det er jeg også meget stolt over.

Det var det sidste spil med Neversoft. Vidste du dengang, at det var slut med jeres samarbejde?

Nej, de begyndte faktisk at udvikle et nyt spil. Vi arbejdede sammen på det nye spil, men så besluttede de sig for at satse stort på Call of Duty.

Havde det indflydelse på soundtracket? Det var imponerende.

Nej, vi tjente masser dengang. Vi klarede os stadig rigtig godt. Det var deromkring, Skate kom på gaden. Så snart det kom ud, måtte vi ligesom deles om markedsandelene. Vi kunne ikke bare forvente de store tal automatisk længere.

Men I havde store navne med som Nirvana og Foo Fighters. Og ”Sympathy for the Devil”. Det er måske faktisk sidstnævnte, der stikker ud på den.

Ja, måske. Jeg har det altid lidt, som om den sang på måde er forbundet med punk. Jane’s Addiction spillede den. Der er visse Rolling Stones-numre, som trives i vores genre.

Det her var et storslået spil med et storslået soundtrack. Det føles også lidt, som om du deler det her spil med Bam Margera. Havde han indflydelse på udvalget af sange? Er det i det hele taget noget, skaterne i spillet har indflydelse på?

Tjah, jeg kan ikke lige komme på specifikke eksempler. Det er helt sikkert Bams fortjeneste, at cKy er med på det soundtrack. Jeg kan ikke huske, om HIM også er på tracklisten, men hvis de er, så er det også på grund af ham.

Jeg var overrasket over at se det her så langt nede. Du har sagt, at det her er det ‘første’ spil i din optik.

Jeg elsker bare det soundtrack, men det var det første, der ligesom slog tonen an, så der skulle være plads længere oppe på listen. Der er nogle tracks på, som jeg virkelig elsker, og så er der mange nye bands. Det er også derfor, det ikke får en topplacering.

Var du bevidst om at træffe andre valg til det næste?

Der skulle flere bands med, som jeg følte var del af min personlige historie.

Det her var en milepæl for spilserien.

Ja, den var ret omfattende. Jeg tror, vi tredoblede eller firedoblede tracklisten.

Tony Hawk 4 var stort, men det her spil var det første med en rigtig fortælling. Påvirkede det processen med soundtracket?

Jeg var ikke del af den beslutningsproces, men ja, vi ville helt sikkert have, at der skulle så meget med, som mediet tillod.

Det, der gør det her fedt, er bands som Toy Dolls, Sex Pistols, De La Soul og ”TNT” (af AC/DC, red.). Helt sikkert. ”TNT” var det helt store track på den.

Hvordan lykkedes det Chad Muska at overtale dig til at bruge tre Muskabeatz-sange?

[Griner] Det gik i gennem musikafdelingen.

Så på en måde lykkedes det ham at snige dem ind under næsen på dig?

Ja, og det virkede! Jeg havde stor tillid til musikafdelingen. Vi havde allerede lavet så meget sammen og haft held med det, jeg havde tillid til, at de kunne deres kram, ligesom jeg vidste, at Neversoft forstod skating. Der var ikke noget, der skulle skæres ud i pap for dem.

Det er en god pointe. Skatere elskede selvfølgelig allerede sporten, men spillet skulle også ud til folk, der måske ikke var interesseret i den som sådan. Musikken har altid været en stor del af det, der karakteriserer scenen. Var det frygtindgydende opgave?

Nej, det følte jeg ikke. Jeg syntes, det var spændende. Vi havde frie tøjler, og vi havde ikke et stort reklamefirma i ryggen, der prøvede at pådutte os alle mulige ”varme” bands. Vi repræsenterede skaterkulturen og dens historie i spillet.

Det lader til, I var heldige med, at Neversoft forstod jeres vision så klart.

Det smukke var jo, at de bands var glade for at få reklame, fordi de var relativt ukendte. Det var nok også lidt billigere dengang. Det var sjovt lære alle de her ting med Neversoft. De var vilde med det. De udlevede det. Hver 14. dag afholdt de Neversoft-dag i skateparken. Så var alle med nede på Skate Street eller sådan noget. Der var engang en fyr, som brækkede anklen. De havde også en kickflip-konkurrence på kontoret. De var helt vilde med det.

Efter det tredje spil skulle jeg ikke længere forklare de enkelte tricks for dem. De læste skatemagasiner og så videoer selv og forstod det hele. Det var ret sejt.

Jeg har glædet mig til at snakke om American Wasteland.

Det var vildt sjovt. Det var fedt. Jeg fik lov til at vælge bands og ikke bare enkelte numre. Alkaline Trio spiller ”Wash Away”. TSOL-sangen er super svær at finde, og den er heller ikke særlig godt optaget.

Udvalgte du dem, eller bad du dem bare om et cover?

Der var rimelig brede rammer. Det var sådan lidt: ’Hey, vi vil gerne have jer til at lave covers af gamle punknumre.’ Og så bestemte de selv.

Jeg hører tit Alkaline Trio-nummeret og Saves the Days version af ”Sonic Reducer”.

Jeg så Ian McKaye på et tidspunkt deromkring, og vi snakkede om soundtracket. Han sagde: ’Jeg tror gerne, Thrice vil spille ‘Seein’ Red’”. Han er jo ikke typen, der tillader store firmaer at bruge sin musik. Men så siger han: ’Jeg tror faktisk, vi giver dem lov.’ Det var sejt. Det var den største ros – Ian McKaye, der giver grønt lys til et cover på vores soundtrack.

Så er vi nået frem til det første soundtrack. Hvordan lød den første samtale i forbindelse med soundtracket til det her spil?

Det skulle have noget med skateboarding og sportens historie at gøre. Dead Kennedys og Primus lå øverst i stakken. Det er sjovt. Jeg nævnte Dead Kennedys, selv om jeg var sikker på, vi aldrig fik lov, fordi deres tekster er så eksplicitte. Men så fik vi at vide, at vi godt måtte bruge ”Police Truck”. Jeg var sådan: ’Øh, har I hørt det nummer? Ved I, hvad det handler om?’

Men det var censureret, ikke?

Jo, men jeg troede aldrig, vi ville få det med alligevel.

Jello Biafra er heller ikke glad for censur. Det er han ret klar i mælet om.

De mutede bare ’shit’, ’dick’ og sådan noget.

Har der nogensinde været en kunstner, som du virkelig gerne ville have, men som ikke kom med af en eller anden grund?

Det er et godt spørgsmål. Jeg husker en situation i den retning, men jeg mener, det endte med at løse sig. Jeg tror, ”Wild in the Streets” var med på et af dem, ikke? Det ville jeg gerne have.

Den ville du have til det første spil?

Ja, det er faktisk en vigtig pointe. Jeg gik til flere forskellige skatere med det første spil, og de var meget skeptiske, og mange ville ikke være med. Der var ingen, der anede, hvordan det ville blive, eller hvad det ville sige om skating. Der var flere, som bakkede ud af det. Eric Koston var ikke med i det første spil. Vi havde det samme problem med soundtracket. Jeg var ikke direkte del af de forhandlinger, men jeg tror, mange forholdt sig afventende, fordi de ikke vidste, hvordan spillet ville komme til at se ud.

Er der noget, du gerne vil tilføje, som jeg måske har glemt at spørge om?

Det tror jeg ikke. Jeg har altid følte et enormt pres om at leve op til den standard, vi satte med de soundtracks. Det var nogle lange diskussioner, især med de senere spil. Vi havde et begrænset budget, og pengene skulle bruges rigtigt, så der var nogle tracks, som vi ganske enkelt ikke havde råd til. Det har været frustrerende, fordi jeg ved, hvor meget folk forventer sig af dem. Det er jeg altid meget bevidst om.

Er der nogensinde kunstnere, som har opsøgt dig for at komme med på et soundtrack, hvor du har tænkt ”Nej, tak”.

Ja, en masse mainstream pop. Folk har været sådan: ’Jeg vil virkelig gerne have et track med på det spil.’ Jeg fik altid andre til at sige nej for mig. Jeg tror faktisk… Hvad er det hun hedder, hende der fra Black Eyed Peas?

Fergie.

Fergie, ja. Jeg mener, hun sagde noget om, at hun gerne ville have et track med engang, og jeg tror, jeg var sådan: ’Øh, det ved jeg ikke rigtigt. Det passer nok ikke så godt.’ Det er svært, for man vil jo gerne være flink og sætte pris på folks arbejde. Det passer bare ikke til genren eller til vores publikum.