Totos “Africa” har nu officielt genoplivet Weezers karriere

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Der er gået lidt over to uger siden, alt-geek-titanerne Weezer offentliggjorde deres cover af Totos softrock-klassiker “Africa”. Den 14-årige pige, hvis #WeezerCoverAfrica-kampagne ligger til grund for hele projektet, har nu set sin drøm gå i opfyldelse. The Rain has been blessed, og Weezer har fået deres første Hot 100-hit i næsten ti år.

Videos by VICE

I går aftes optrådte de med “Africa” på Jimmy Kimmel Live!, hvor det lykkedes dem at levere stramme melodiharmonier og forholde sig helt roligt under sangens følelsesladede crescendoer. Toto-keyboardist Steve Porcaro dukkede også op under forestillingen, gav den hele armen på tangenterne og bukkede og storsmilede, mens han forlod scenen igen. Hele historien har været fantastisk fra start til slut – det har været en funklede solstråle i ellers kold og mørk verden.

Du kan se hele Weezers optræden øverst på siden. Udover ”Africa” spillede bandet også deres Blue Album-klassiker ”Buddy Holly”, som du kan se herunder.