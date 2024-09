Se traileren til ‘LOCKED OFF’ – En film om Storbritanniens nye illegale ravefester

Ravekulturen er en af Storbritanniens største kultureksporter, men efter den første bølge i de sene firsere og tidlige halvfemsere blev den tvunget under jorden af strenge nye love og superklubber. I dag, 25 år inde i en landsdækkende udrensning af det britiske natteliv, er der opstået en ny slags scene.

Der er tale om det 21. århundredes svar på et rave, hvor unge mennesker bryder ind på forladte steder med boltsakse og udnytter smuthuller i lovgivningen til at feste natten igennem. Men kan de illegale fester overleve politiets tiltagende hårde indsats mod dem – også efter et dødsfald, som ryddede avisforsider og skabte landsdækkende panik?

Kom med, når vi viser danmarkspremieren på ‘LOCKED OFF’ til VICE Bio onsdag d. 25 maj i Grand Teatret.