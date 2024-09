Transpersoner styrer den her lægeklinik for transpersoner

Artiklen er oprindeligt udgivet af Broadly USA

I Amsterdams Red Light District ligger Trans United Clinic, som er en lægeklinik, der er styret af transpersoner. En række sundhedsuddannede fra forskellige felter har hjemme på klinikken, og de hjælpes ad med at finde ud af, om patienter har kønsdysfori, og hvordan de bedst kan behandles. “De er alle sammen selv transpersoner, så de ved, hvad de skal kigge efter,” siger Dinah De Riquet-Bons, der er behandlingsleder på klinikken. Ifølge Dinah adskiller klinikkens tilbud sig fra de almindelige hospitaler og andre klinikker, fordi de tager udgangspunkt i det miljø, de befinder sig i, og at de er særligt opmærksomme på patientens kulturelle baggrund.

80 procent af transpersonerne i Holland er arbejdsløse, og det betyder, at de ofte bliver presset ud i sexarbejde. Derfor ligger klinikken i hovedkvarteret for Proud, som er sexarbejdernes fagforening i Holland.

På klinikken har de også mange patienter, som er indvandrere – for eksempel Coco, der er syrisk flygtning og flyttede til Holland for fire år siden. “Jeg var halvvejs i processen, men jeg kunne ikke få hormoner, da jeg kom hertil, så det spildte jeg en masse tid på,” siger hun. “Det ramte mig hårdt, og jeg endte med at gå til psykolog.” Sundhedsforsikringen betaler for hormonerne på klinikken, og Trans United betaler udgifterne for dem, som ikke er forsikret.

Andre steder end på klinikken kan det være svært at få behandling sigtet mod transpersoner, og ventelisten kan være flere år lang. Derudover er de færreste ciskønnede læger vant til at møde trans patienter. “De har ikke særlig meget kendskab til hvad transpersoner har behov for,” siger Adrie Van Diemen, der er læge hos Trans United.

Vi var med, da en patient besøgte klinikken efter at have haft svært ved at få hormoner andre steder. Vi følger S.O., når de får sin første recept. “Jeg har ventet på det her hele mit liv,” siger de. “Det var så rart, at jeg ikke behøvede at forklare, hvem jeg er. Jeg behøvede ikke stå fast på min ret til at eksistere.”